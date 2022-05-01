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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Пардубице
Богемианс 1905 - Пардубице: обзор матча 01 мая 2022
Богемианс 1905
01.05.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Пардубице
8'
Р. Гранац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Пардубице
Замена
D. Bartek
️️️️
M. Dostal
80'
Желтая карточка
D. Kostl
75'
68'
Замена
D. Huf
️️️️
В. Патрак
Замена
Я. Коваржик
️️️️
Р. Квет
66'
Желтая карточка
J. Vondra
57'
Замена
М. Беран
️️️️
А. Ваничек
56'
50'
Замена
J. Rezek
️️️️
Т. Солил
Замена
D. Kostl
️️️️
J. Bederka
46'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
Д. Маречек
46'
45'
+2
Желтая карточка
Т. Солил
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гранац
Пас отдал
Т. Челюстка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
18
Jiří Bederka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
22
Jan Vondra
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
24
Томаш Солил
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
28
Adam Lupac
ЦП
5
Филип Чихак
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Богемианс 1905
0
D. Bartek
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
7
Михал Беран
АП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Пардубице
34
Karel Pojezný
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
4-4-2
1
18
4
16
39
Крапка
15
Хронек
16
Квет
37
Маречек
10
Ваничек
19
Храмоста
22
3-5
35
Маркович
24
Солил
10
Патрак
28
31
Костка
37
Челюстка
2
Гранац
6
Черв
0
16
0
0
16
18
16
16
18
16
Квет
19
Коваржик
19
Коваржик
16
Квет
37
Маречек
30
Пушкач
30
Пушкач
37
Маречек
10
Ваничек
7
Беран
7
Беран
10
Ваничек
10
Патрак
9
9
10
Патрак
24
Солил
24
24
24
Солил
Остались в запасе
Богемианс 1905
Пардубице
22
Якуб Фулнек
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
34
Karel Pojezný
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
22
Якуб Фулнек
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Остались в запасе
34
Karel Pojezný
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Богемианс 1905 - Пардубице
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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Богемианс 1905
Пардубице
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5
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1
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2020.06.10 21:35
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2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
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2020.10.07 20:34
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2020.06.10 21:35
1
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2020.06.06 22:59
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