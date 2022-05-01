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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Камбур
Херенвен - Камбур: обзор матча 01 мая 2022
Херенвен
01.05.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 31 тур
3 : 3
Завершен
Камбур
2'
А. Тахири
34'
С. ван Хойдонк
90+7'
J. van Aken
12'
Р. Ульдрикис
65'
Р. Маулун (П)
90+4'
И. Каллон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Камбур
ГОЛ! 3:3!
J. van Aken
90'
+7
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Т. Халилович
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
И. Каллон
80'
Замена
М. Брей
️️️️
П. Йостен
Желтая карточка
L. Woudenberg
73'
73'
Желтая карточка
М. Паулиссен
Замена
А. Мусаба
️️️️
С. ван Хойдонк
70'
65'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Маулун
55'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Д. Якобс
55'
Замена
М. Тол
️️️️
К. МакИнтош
Замена
J. van Aken
️️️️
N. Bakker
43'
Желтая карточка
S. van Beek
38'
ГОЛ! 2:1!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
Т. Хайе
34'
12'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
П. Йостен
ГОЛ! 1:0!
А. Тахири
Пас отдал
Т. Хайе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
22
Sven van Beek
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
19
Том Хайе
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
22
Timo Zaal
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
34
Thomas Rier
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
6
Митчел Паулиссен
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
3-5
22
5
Дрешевич
5
27
ван Эвейк
19
Хайе
8
Тахири
4
7
Халилович
17
ван Хойдонк
3-4-3
1
Стевенс
3
МакИнтош
4
5
Шмидт
23
Якобс
4
Худемакерс
10
Маулун
7
Самбисса
47
Каллон
17
Ульдрикис
17
Йостен
7
Халилович
6
Де Йонг
6
Де Йонг
7
Халилович
17
ван Хойдонк
49
Мусаба
49
Мусаба
17
ван Хойдонк
4
4
4
4
3
МакИнтош
3
Тол
3
Тол
3
МакИнтош
23
Якобс
6
Паулиссен
6
Паулиссен
23
Якобс
17
Йостен
14
Брей
14
Брей
17
Йостен
Остались в запасе
Херенвен
Камбур
24
Рами Каиб
ЛЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
22
Timo Zaal
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
34
Thomas Rier
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
22
Timo Zaal
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
34
Thomas Rier
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Херенвен - Камбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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