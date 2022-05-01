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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Филадельфия Юнион
Нэшвилл - Филадельфия Юнион: обзор матча 01 мая 2022
Нэшвилл
01.05.2022, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 13 тур
1 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
84'
Р. Леаль (П)
66'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Филадельфия Юнион
90'
+5
Замена
М. Реал
️️️️
Л. Флеч
Замена
T. Anunga
️️️️
Р. Леаль
87'
84'
Желтая карточка
А. Блэйк
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Леаль
84'
Желтая карточка
Р. Леаль
76'
75'
Замена
К. Салливан
️️️️
М. Уре
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
S. Davis
73'
66'
ГОЛ! 0:1!
М. Уре
Пас отдал
Д. Газдаг
64'
Замена
К. Бурк
️️️️
Х. Карранца
62'
Желтая карточка
Х. Мартинес
60'
Желтая карточка
К. Вагнер
Желтая карточка
S. Davis
49'
Желтая карточка
А. Мьюил
37'
Желтая карточка
Д. Ловиц
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
11
Ethan Zubak
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
3-5-2
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
19
Мьюил
54
13
МакКарти
11
Леаль
10
Мухтар
5
9
Сапонг
2-1-2-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
18
Флеч
27
Вагнер
26
Харриел
11
Леаль
27
27
11
Леаль
54
9
9
54
18
Флеч
2
Реал
2
Реал
18
Флеч
9
Карранца
7
Бурк
7
Бурк
9
Карранца
17
Уре
33
Салливан
33
Салливан
17
Уре
Остались в запасе
Нэшвилл
Филадельфия Юнион
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
11
Ethan Zubak
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
11
Ethan Zubak
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нэшвилл - Филадельфия Юнион
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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22 августа
2
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18 июля
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4
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