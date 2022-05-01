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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Анжер
Монако - Анжер: обзор матча 01 мая 2022
Монако
01.05.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
42'
А. Бамба (АГ)
61'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Анжер
90'
+4
Желтая карточка
Т. Мангани
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Р. Агилар
84'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
А. Головин
84'
83'
Замена
В. Таиби
️️️️
А. Бамба
Желтая карточка
А. Головин
82'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Э. Матацо
78'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
78'
70'
Замена
В. Мансе
️️️️
Э. Эбосс
62'
Замена
С. Баокен
️️️️
Б. Менди
62'
Замена
М. Лаж
️️️️
А. Унаи
62'
Замена
Т. Мангани
️️️️
М. Яколиш
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Фолланд
61'
Замена
И. Якобс
️️️️
С. Диоп
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Бамба
42'
Желтая карточка
К. Фолланд
37'
32'
Желтая карточка
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Монако
1
Вито Манноне
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
32
Ali Kalla
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
3
Марипан
5
Бадьяшиль
2
Агилар
24
Фофана
8
Матацо
10
Головин
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
3-3-3-1
1
Мандре
21
Думбия
8
Траоре
29
Томас
25
Бамба
3
Менди
77
Эбосс
10
Фульини
21
Унаи
6
Бенталеб
44
Яколиш
2
Агилар
19
Сидибе
19
Сидибе
2
Агилар
8
Матацо
6
Лукас
6
Лукас
8
Матацо
10
Головин
11
Аклиуш
11
Аклиуш
10
Головин
10
Диоп
4
Якобс
4
Якобс
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
21
Унаи
28
Лаж
28
Лаж
21
Унаи
77
Эбосс
15
Мансе
15
Мансе
77
Эбосс
44
Яколиш
6
Мангани
6
Мангани
44
Яколиш
25
Бамба
8
Таиби
8
Таиби
25
Бамба
3
Менди
13
Баокен
13
Баокен
3
Менди
Остались в запасе
Монако
Анжер
1
Вито Манноне
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
12
Даниэль Петкович
ВР
32
Ali Kalla
ЦП
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
32
Ali Kalla
ЦП
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Монако - Анжер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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