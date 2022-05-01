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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Осасуна
Эльче - Осасуна: обзор матча 01 мая 2022
Эльче
01.05.2022, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
84'
П. Милья
67'
А. Будимир (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Осасуна
Желтая карточка
Г. Каррийо
90'
87'
Замена
Э. Барха
️️️️
Х. Крус
87'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Д. Брашанац
ГОЛ! 1:1!
П. Милья
Пас отдал
Ж. Гумбау
84'
75'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Будимир
Замена
Г. Каррийо
️️️️
К. Перес
69'
Замена
П. Милья
️️️️
Э. Роко
69'
69'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Монкайола
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Будимир
64'
Желтая карточка
Х. Крус
Замена
Т. Моренте
️️️️
Фидель
46'
44'
Желтая карточка
А. Будимир
Желтая карточка
О. Маскарель
43'
Желтая карточка
Э. Роко
41'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Р. Гути
39'
Желтая карточка
Фидель
36'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Бигас
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
71
Кике Перес
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Бадия
22
Мохика
5
Верду
6
Бигас
3
Роко
8
Маскарель
71
Перес
10
Гути
10
Фидель
17
Хосан
9
Понсе
3-3-2-2
1
Эррера
3
Крус
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
23
Санчес
7
Монкайола
5
Брашанац
6
Авила
17
Будимир
6
Бигас
16
Гонсалес
16
Гонсалес
6
Бигас
10
Гути
6
Гумбау
6
Гумбау
10
Гути
10
Фидель
20
Моренте
20
Моренте
10
Фидель
3
Роко
11
Милья
11
Милья
3
Роко
71
Перес
9
Каррийо
9
Каррийо
71
Перес
17
Будимир
14
Гарсия
14
Гарсия
17
Будимир
7
Монкайола
24
Мартинес
24
Мартинес
7
Монкайола
5
Брашанац
10
Торрес
10
Торрес
5
Брашанац
3
Крус
11
Барха
11
Барха
3
Крус
Остались в запасе
Эльче
Осасуна
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
19
Кике
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
19
Кике
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эльче - Осасуна
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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