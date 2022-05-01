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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Рейнджерс
Селтик - Рейнджерс: обзор матча 01 мая 2022
Селтик
01.05.2022, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
21'
Жота
67'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Рейнджерс
90'
+2
Желтая карточка
К. Голдсон
87'
Желтая карточка
А. Диалло
87'
Замена
А. Диалло
️️️️
С. Эрфилд
78'
Желтая карточка
Р. Кент
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
78'
Желтая карточка
Г. Якумакис
77'
Желтая карточка
Н. Биттон
72'
67'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сакала
Пас отдал
Р. Кент
64'
Желтая карточка
Б. Баришич
63'
Замена
С. Райт
️️️️
Д. Арибо
63'
Замена
Р. Джек
️️️️
С. Дэвис
Замена
Т. Рогич
️️️️
Р. Хатате
61'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
61'
Замена
Н. Биттон
️️️️
М. О'Райли
61'
Желтая карточка
Э. Ролстон
50'
ГОЛ! 1:0!
Жота
Пас отдал
Д. Маэда
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Седрик Иттен
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
56
Ролстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
7
Жота
38
Маэда
4-4-1-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
3
Бейсси
6
Голдсон
3
Баришич
10
Дэвис
37
Эрфилд
18
Арибо
6
Ландстрем
77
Кент
10
Сакала
33
О'Райли
55
Биттон
55
Биттон
33
О'Райли
5
Хатате
7
Рогич
7
Рогич
5
Хатате
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
10
Дэвис
8
Джек
8
Джек
10
Дэвис
18
Арибо
11
Райт
11
Райт
18
Арибо
37
Эрфилд
16
Диалло
16
Диалло
37
Эрфилд
Остались в запасе
Селтик
Рейнджерс
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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