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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 01 мая 2022
Рома
01.05.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Болонья
82'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Р. Сориано
82'
Замена
А. Теате
️️️️
К. Бонифази
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Ж. Верету
77'
69'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Н. Домингес
62'
Замена
М. Барроу
️️️️
Р. Орсолини
62'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Д. Касиус
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Ф. Афена-Гьян
59'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
К. Перес
59'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
58'
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Эль-Шаарави
58'
41'
Желтая карточка
Г. Медель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
3-3-3-1
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Ибаньес
3
Кумбула
4
Кристанте
17
Верету
2
Мэйтленд-Найлс
8
Эль-Шаарави
10
Дзаньоло
23
Перес
13
Афена-Гьян
4-1-2-1-2
1
Скорупски
30
Касиус
33
Бонифази
5
Сумаоро
2
Хики
17
Медель
22
Схаутен
8
Домингес
21
Сориано
7
Орсолини
7
Арнаутович
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
2
Мэйтленд-Найлс
2
Карсдорп
2
Карсдорп
2
Мэйтленд-Найлс
23
Перес
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
23
Перес
13
Афена-Гьян
18
Абрахам
18
Абрахам
13
Афена-Гьян
17
Верету
14
Шомуродов
14
Шомуродов
17
Верету
33
Бонифази
3
Теате
3
Теате
33
Бонифази
30
Касиус
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
30
Касиус
8
Домингес
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Домингес
21
Сориано
20
Эбишер
20
Эбишер
21
Сориано
7
Орсолини
99
Барроу
99
Барроу
7
Орсолини
Остались в запасе
Рома
Болонья
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Рома - Болонья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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