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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Флуминенсе
Коритиба - Флуминенсе: обзор матча 01 мая 2022
Коритиба
01.05.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
3 : 2
Завершен
Флуминенсе
52'
Л. Гамальо (П)
61'
Андрей
90+5'
Л. Гамальо
19'
Гансо
36'
Гансо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Флуминенсе
ГОЛ! 3:2!
Л. Гамальо
Пас отдал
Ф. Даниэл
90'
+5
90'
+2
Замена
Мартинелли
️️️️
Нонато
Замена
А. Мартинес
️️️️
Андрей
90'
+2
Замена
Ф. Даниэл
️️️️
А. Манга
77'
69'
Желтая карточка
Д. Дуарт
66'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Гансо
66'
Замена
Виллиан
️️️️
Л. Энрике
ГОЛ! 2:2!
Андрей
61'
59'
Замена
Д. Дуарт
️️️️
Г. Кано
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Гамальо
52'
51'
Вторая желтая
Андре
47'
Желтая карточка
Андре
Замена
Эжидио
️️️️
Г. Биро
46'
Замена
R.
️️️️
R.
46'
46'
Замена
Калегари
️️️️
С. Хавьер
Замена
Л. Гамальо
️️️️
Клейтон
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Гансо
Пас отдал
Л. Энрике
35'
Желтая карточка
Гансо
19'
ГОЛ! 0:1!
Гансо
Пас отдал
Нонато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
11
Алеф Манга
ЦП
20
Régis
ЦП
14
Игор Пайшао
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
3
Энрике
ЦФ
4
Лусиано Кастан
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
7
Андрей
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
7
Андре
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Коритиба
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
97
Вал
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Bernardo
ЦП
19
Robinho
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
14
Натан
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
3-5
11
Манга
20
14
Пайшао
29
Биро
90
Клейтон
8
Фариас
7
Андрей
4
Кастан
2-5
1
Фабио
33
Нино
23
Марлон
7
Андре
11
Энрике
14
Кано
10
Гансо
16
Нонато
29
Биро
6
Эжидио
6
Эжидио
29
Биро
20
19
19
20
7
Андрей
9
Мартинес
9
Мартинес
7
Андрей
11
Манга
7
Даниэл
7
Даниэл
11
Манга
90
Клейтон
99
Гамальо
99
Гамальо
90
Клейтон
2
Хавьер
2
Калегари
2
Калегари
2
Хавьер
14
Кано
33
Дуарт
33
Дуарт
14
Кано
16
Нонато
8
Мартинелли
8
Мартинелли
16
Нонато
10
Гансо
38
Паулиста
38
Паулиста
10
Гансо
11
Энрике
11
Виллиан
11
Виллиан
11
Энрике
Остались в запасе
Коритиба
Флуминенсе
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
97
Вал
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Bernardo
ЦП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
14
Натан
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
97
Вал
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Bernardo
ЦП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
14
Натан
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Коритиба - Флуминенсе
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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