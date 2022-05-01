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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Бешикташ
Кайсериспор - Бешикташ: обзор матча 01 мая 2022
Кайсериспор
01.05.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 35 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
23'
М. Тиам (П)
90+6'
М. Кардозу
50'
С. Саатджи
75'
Д. Н'Куду
78'
Д. Н'Куду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Бешикташ
ГОЛ! 2:3!
М. Кардозу
Пас отдал
Э. Бассан
90'
+6
Замена
И. Парлак
️️️️
Д. Аттама
84'
82'
Вторая желтая
Ф. Монтеро
81'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Р. Йилмаз
78'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Н'Куду
76'
Желтая карточка
В. Розье
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Н'Куду
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
М. Гавранович
74'
Замена
М. Кардозу
️️️️
А. Бертолаччи
74'
71'
Замена
К. Караман
️️️️
М. Батшуайи
71'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Ларин
71'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Р. Геззаль
60'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
Замена
U. Demirok
️️️️
М. Четин
57'
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Саатджи
Пас отдал
А. Хатчинсон
Замена
Э. Бассан
️️️️
Р. Дживелек
46'
26'
Желтая карточка
Велинтон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Тиам
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Онур Булут
ПП
19
Марио Гавранович
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
3-4-3
1
23
Кароль
45
Четин
5
Хосейни
9
Тиам
8
Кеман
91
Бертолаччи
6
Булут
28
Дживелек
3
Аттама
19
Гавранович
3-2-3-2
30
Дестаноглу
4
Саатджи
33
Йилмаз
3
Монтеро
19
Розье
23
Велинтон
6
Ильхан
18
Геззаль
13
Хатчинсон
9
Ларин
44
Батшуайи
91
Бертолаччи
20
Кардозу
20
Кардозу
91
Бертолаччи
45
Четин
15
15
45
Четин
19
Гавранович
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
19
Гавранович
3
Аттама
23
Парлак
23
Парлак
3
Аттама
28
Дживелек
17
Бассан
17
Бассан
28
Дживелек
33
Йилмаз
20
Уйсал
20
Уйсал
33
Йилмаз
9
Ларин
14
Н'Куду
14
Н'Куду
9
Ларин
18
Геззаль
11
Тейшейра
11
Тейшейра
18
Геззаль
44
Батшуайи
19
Караман
19
Караман
44
Батшуайи
Остались в запасе
Кайсериспор
Бешикташ
25
Билал Баязит
ВР
25
Гекхан Саздаги
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
1
Эмре Билгин
ВР
15
Миралем Пьянич
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
25
Гекхан Саздаги
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
15
Миралем Пьянич
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Ондер Каравели
Статистика матча Кайсериспор - Бешикташ
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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