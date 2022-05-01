Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Йени Малатьяспор
Аланьяспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 01 мая 2022
Аланьяспор
01.05.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
65'
Д. Кандеяш
67'
О. Айдын
31'
Н. Дико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Йени Малатьяспор
Замена
Л. Фер
️️️️
Ж. Новейш
85'
Желтая карточка
Ж. Новейш
77'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
О. Айдын
75'
75'
Замена
H. Osman
️️️️
M. Miraç Altıntaş
Желтая карточка
О. Айдын
72'
69'
Замена
A. Ayna
️️️️
B. Ãagiran
ГОЛ! 2:1!
О. Айдын
Пас отдал
Т. Бингель
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кандеяш
Пас отдал
Т. Бингель
65'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Э. Бекироглу
58'
45'
Желтая карточка
B. Ãagiran
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дико
23'
Красная карточка
К. Эзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
2
Yigit Ulas
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
74
Berat Yaman
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
28
Барыш Башдаш
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
33
Исмаил Зехир
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Йени Малатьяспор
76
Murat Aksit
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
8
Atakan Ayna
ЦП
70
Ersan Yasa
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
73
Umut Tanis
ЦФ
4-3-1-2
99
Карагез
26
Борха
23
Байир
19
Милунович
24
70
Айдын
21
Кандеяш
7
Новейш
8
Акбаба
9
Эдуарду
10
Бекироглу
2-1-2-5
22
2
3
66
Ншимиримана
77
10
Эзер
74
28
Башдаш
77
30
Тетти
12
Дико
10
Бекироглу
75
Бингель
75
Бингель
10
Бекироглу
7
Новейш
8
Фер
8
Фер
7
Новейш
70
Айдын
20
Гюнеш
20
Гюнеш
70
Айдын
77
8
8
77
77
19
19
77
Остались в запасе
Аланьяспор
Йени Малатьяспор
28
Марафона
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
76
Murat Aksit
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
70
Ersan Yasa
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
73
Umut Tanis
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Остались в запасе
76
Murat Aksit
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
70
Ersan Yasa
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
73
Umut Tanis
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Аланьяспор - Йени Малатьяспор
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Йени Малатьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+