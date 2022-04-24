Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Коньяспор
Йени Малатьяспор - Коньяспор: обзор матча 24 апреля 2022
Йени Малатьяспор
24.04.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Коньяспор
47'
Б. Тетти
63'
Н. Дико (П)
7'
А. Бартакжи
37'
А. Хассан
59'
Н. Скубич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йени Малатьяспор - Коньяспор
Желтая карточка
К. Хафез
87'
Замена
H. Osman
️️️️
К. Эзер
86'
82'
Замена
P. Mpoku
️️️️
Э. Чекичи
82'
Замена
Амилтон
️️️️
К. Михаляк
81'
Желтая карточка
О. Улджын
70'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
А. Хассан
64'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Н. Дико
63'
63'
Замена
М. Чагыран
️️️️
А. Демирбаг
59'
ГОЛ! 1:3!
Н. Скубич
Пас отдал
З. Битики
ГОЛ! 1:2!
Б. Тетти
47'
Замена
Й. Ншимиримана
️️️️
B. Ãagiran
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Хассан
Пас отдал
З. Битики
Замена
К. Хафез
️️️️
А. Окечукву
28'
Желтая карточка
М. Эскихеллак
27'
Красная карточка
Г. Кампи
20'
19'
Желтая карточка
А. Демирбаг
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Бартакжи
Пас отдал
А. Хаджиахметович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
30
Godfred Donsah
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
76
Murat Aksit
ВР
2
Yigit Ulas
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
73
Umut Tanis
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
2-2-5
22
3
37
Кампи
14
Окечукву
10
Эзер
30
19
Эскихеллак
12
Дико
30
Тетти
77
3-2-1-4
23
Сехич
42
Бартакжи
89
Скубич
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
19
Хассан
77
Михаляк
8
Чекичи
4
Демирбаг
14
Окечукву
15
Хафез
15
Хафез
14
Окечукву
77
66
Ншимиримана
66
Ншимиримана
77
10
Эзер
19
19
10
Эзер
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
4
Демирбаг
6
Чагыран
6
Чагыран
4
Демирбаг
8
Чекичи
40
40
8
Чекичи
77
Михаляк
23
Амилтон
23
Амилтон
77
Михаляк
19
Хассан
17
Цикалеши
17
Цикалеши
19
Хассан
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Коньяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
76
Murat Aksit
ВР
2
Yigit Ulas
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
73
Umut Tanis
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
76
Murat Aksit
ВР
2
Yigit Ulas
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
73
Umut Tanis
ЦФ
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Йени Малатьяспор - Коньяспор
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Йени Малатьяспор
Коньяспор
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+