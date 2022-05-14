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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Йени Малатьяспор
Кайсериспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 14 мая 2022
Кайсериспор
14.05.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
3 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
10'
Г. Саздаги
45+4'
Г. Саздаги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Йени Малатьяспор
81'
Желтая карточка
B. Ãagiran
78'
Желтая карточка
Б. Тетти
Замена
О. Кеман
️️️️
Я. Субаши
75'
70'
Желтая карточка
A. Ayna
70'
Замена
E. Yasa
️️️️
A. Ayna
Замена
А. Кочаман
️️️️
Р. Дживелек
60'
Замена
А. Пармак
️️️️
И. Акдаг
46'
ГОЛ! 2:0!
Г. Саздаги
Пас отдал
Э. Бассан
45'
+4
Замена
️️️️
М. Пектемек
45'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
40'
ГОЛ! 1:0!
Г. Саздаги
Пас отдал
Р. Дживелек
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
28
Барыш Башдаш
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
73
Umut Tanis
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
76
Murat Aksit
ВР
2
Yigit Ulas
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
74
Berat Yaman
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
3-1-3-4
4
Коловециос
15
3
Субаши
15
Кампаньяро
12
Акдаг
17
Бассан
25
Саздаги
28
Дживелек
23
Парлак
9
Пектемек
1
Генен
3-2-4
99
15
Хафез
37
Кампи
3
8
77
73
30
Тетти
28
Башдаш
77
28
Дживелек
54
Кочаман
54
Кочаман
28
Дживелек
12
Акдаг
6
Пармак
6
Пармак
12
Акдаг
3
Субаши
8
Кеман
8
Кеман
3
Субаши
8
70
70
8
Остались в запасе
Кайсериспор
Йени Малатьяспор
25
Билал Баязит
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
22
Abdulsamed Damlu
ВР
76
Murat Aksit
ВР
2
Yigit Ulas
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
74
Berat Yaman
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
76
Murat Aksit
ВР
2
Yigit Ulas
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
74
Berat Yaman
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Кайсериспор - Йени Малатьяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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Кайсериспор
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