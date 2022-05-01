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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Шарлотт
Орландо Сити - Шарлотт: обзор матча 01 мая 2022
Орландо Сити
01.05.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 13 тур
2 : 1
Завершен
Шарлотт
16'
Руан
45+1'
Ф. Торрес
60'
К. Фукс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Шарлотт
Желтая карточка
Р. Янссон
88'
82'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
Ж. Альсивар
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
81'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Б. Мичел
81'
75'
Замена
Х. Аффул
️️️️
Д. Линдси
75'
Замена
С. Руис
️️️️
А. Франко
Замена
С. Мендес
️️️️
С. Араухо
75'
68'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Д. Риос
Замена
Пато
️️️️
Э. Кара
66'
Замена
А. Переа
️️️️
Ж. Урсо
66'
60'
Желтая карточка
Б. Бронико
60'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Фукс
Желтая карточка
Р. Шлегель
59'
54'
Желтая карточка
Ж. Альсивар
46'
Замена
Б. Бендер
️️️️
C. Ortíz
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
45'
+1
28'
Желтая карточка
G. Corujo
Желтая карточка
Руан
18'
ГОЛ! 1:0!
Руан
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
59
Christian Ortíz
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
8
Андрес Переа
ОП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
27
Jack Lynn
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЦП
8
Серхио Руис
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
4-3-2-1
1
Галлезе
8
Моутинью
6
Янссон
21
Шлегель
13
Руан
5
Араухо
30
Урсо
10
Перейра
11
Торрес
91
Мичел
9
Кара
3-2-2-3
1
Калина
13
Бронико
4
Макун
24
Линдси
16
28
Фукс
6
Альсивар
21
Франко
28
Свидерски
14
Риос
59
5
Араухо
32
Мендес
32
Мендес
5
Араухо
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
30
Урсо
8
Переа
8
Переа
30
Урсо
91
Мичел
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
91
Мичел
9
Кара
12
Пато
12
Пато
9
Кара
24
Линдси
25
Аффул
25
Аффул
24
Линдси
59
16
Бендер
16
Бендер
59
21
Франко
8
Руис
8
Руис
21
Франко
14
Риос
72
Йозвяк
72
Йозвяк
14
Риос
6
Альсивар
14
14
6
Альсивар
Остались в запасе
Орландо Сити
Шарлотт
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
27
Jack Lynn
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Орландо Сити - Шарлотт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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