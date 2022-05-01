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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Орхус
Оденсе - Орхус: обзор матча 01 мая 2022
Оденсе
01.05.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 6 тур
1 : 0
Завершен
Орхус
6'
Я. Бреум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Орхус
81'
Замена
Н. Поульсен
️️️️
Д. Уилшир
Замена
Б. Кадрии
️️️️
Э. Сабби
74'
Замена
С. Свендсен
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
73'
Замена
M. Fenger
️️️️
Я. Бреум
73'
68'
Замена
М. Бунду
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
67'
Замена
Ф. Тингагер
️️️️
Я. Биссек
66'
Замена
П. Мортенсен
️️️️
D. Kurminowski
Замена
J. Thomasen
️️️️
T. KlÃ¸ve
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Бреум
Пас отдал
И. Жебали
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Орхус
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
4-3-3
1
16
Кинг
15
Иванчевич
6
Тверсков
3
23
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
2
Микельсон
11
Жебали
10
Бреум
2-4-4
1
Хансен
3
Мунксгор
2
10
Уилшир
23
Андерсон
11
Линкс
11
Гренбек
31
Биссек
23
Торстейнссон
91
31
Кристенсен
23
18
18
23
11
Сабби
9
Кадрии
9
Кадрии
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Свендсен
7
Свендсен
29
Фрекьяер-Йенсен
10
Бреум
9
9
10
Бреум
31
Биссек
5
Тингагер
5
Тингагер
31
Биссек
10
Уилшир
6
Поульсен
6
Поульсен
10
Уилшир
23
Торстейнссон
7
Бунду
7
Бунду
23
Торстейнссон
91
9
Мортенсен
9
Мортенсен
91
Остались в запасе
Оденсе
Орхус
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
Остались в запасе
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Оденсе - Орхус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Орхус
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:20
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
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2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
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2020.02.03 16:49
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Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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Вчера, 11:20
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