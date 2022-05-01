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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Райо Вальекано - Реал Сосьедад: обзор матча 01 мая 2022
Райо Вальекано
01.05.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
78'
Р. Фалькао
33'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Реал Сосьедад
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
78'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
И. Палазон
77'
76'
Замена
А. Гевара
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
О. Валентин
73'
65'
Замена
А. Исак
️️️️
Порту
Замена
О. Трехо
️️️️
У. Лопес
63'
Желтая карточка
У. Лопес
56'
54'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
46'
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Мерино
46'
Замена
А. Элустондо
️️️️
И. Субельдия
Замена
Р. Нтека
️️️️
С. Гвардиола
46'
Замена
О. Валентин
️️️️
П. Сисс
46'
38'
Желтая карточка
И. Субельдия
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Пас отдал
А. Горосабель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
4-3-2-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
15
Мараш
24
Катена
2
Эрнандес
6
Сисс
14
Комесанья
8
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
14
Гвардиола
4-4-1-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
15
Рико
14
Ильярраменди
23
Мерино
12
Рафинья
36
Субименди
10
Порту
9
Серлот
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
8
Лопес
8
Трехо
8
Трехо
8
Лопес
14
Гвардиола
11
Нтека
11
Нтека
14
Гвардиола
7
Палазон
9
Фалькао
9
Фалькао
7
Палазон
5
Субельдия
6
Элустондо
6
Элустондо
5
Субельдия
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
12
Рафинья
6
Гевара
6
Гевара
12
Рафинья
23
Мерино
24
Янузай
24
Янузай
23
Мерино
10
Порту
9
Исак
9
Исак
10
Порту
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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