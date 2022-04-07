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    Расписание матчей 07-04-2022

    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2021/2022), 1/4 финала, первый матч
    7 апреля, четверг
    19:45
    РБ Лейпциг
    1:1
    Аталанта
    Матч завершен
    7 апреля, четверг
    22:00
    Айнтрахт
    1:1
    Барселона
    Матч завершен
    7 апреля, четверг
    22:00
    Вест Хэм
    1:1
    Лион
    Матч завершен
    7 апреля, четверг
    22:00
    Брага
    1:0
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 1/4 финала, первый матч
    7 апреля, четверг
    19:45
    Фейеноорд
    3:3
    Славия
    Матч завершен
    7 апреля, четверг
    22:00
    Лестер
    0:0
    ПСВ
    Матч завершен
    7 апреля, четверг
    22:00
    Буде-Глимт
    2:1
    Рома
    Матч завершен
    7 апреля, четверг
    22:00
    Марсель
    2:1
    ПАОК
    Матч завершен
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