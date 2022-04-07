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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фейеноорд - Славия
Фейеноорд - Славия: обзор матча 07 апреля 2022
Фейеноорд
07.04.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
3 : 3
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Славия
10'
Л. Синистерра
74'
М. Сенеси
86'
О. Кекчю
41'
П. Олаинка
67'
Й. Сор
90+5'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Славия
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
И. Траоре
90'
+1
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
Т. Голеш
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
О. Кекчю
89'
ГОЛ! 3:2!
О. Кекчю
86'
85'
Желтая карточка
И. Шранц
Желтая карточка
Л. Синистерра
84'
83'
Замена
С. Тецл
️️️️
П. Олаинка
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Р. Нелсон
77'
ГОЛ! 2:2!
М. Сенеси
Пас отдал
С. Дессер
74'
67'
ГОЛ! 1:2!
Й. Сор
Пас отдал
И. Шранц
66'
Замена
О. Лингр
️️️️
М. Таловеров
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Г. Тил
64'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
64'
57'
Желтая карточка
М. Таловеров
Желтая карточка
М. Сенеси
53'
45'
+2
Желтая карточка
П. Олаинка
Желтая карточка
О. Марсиано
45'
+2
Желтая карточка
М. Хольмгрен-Педерсен
44'
41'
ГОЛ! 1:1!
П. Олаинка
Желтая карточка
Г. Траунер
20'
ГОЛ! 1:0!
Л. Синистерра
Пас отдал
Р. Нелсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
16
Сем Валк
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
35
Милош Пудил
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
49
Адам Пудил
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Марсиано
3
Маласья
5
Сенеси
18
Траунер
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
17
Нелсон
30
Линссен
3-2-2-2-1
1
Колар
33
Качараба
15
Кудела
40
Таловеров
3
Голеш
18
Бах
12
Траоре
19
Дорли
11
Сор
99
Олаинка
26
Шранц
20
Тил
21
Торнстра
21
Торнстра
20
Тил
6
Кекчю
20
Хендрикс
20
Хендрикс
6
Кекчю
17
Нелсон
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
17
Нелсон
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
40
Таловеров
32
Лингр
32
Лингр
40
Таловеров
3
Голеш
21
Мадсен
21
Мадсен
3
Голеш
99
Олаинка
11
Тецл
11
Тецл
99
Олаинка
Остались в запасе
Фейеноорд
Славия
1
Тейс Янсен
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
16
Сем Валк
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
31
Ян Сиротник
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
35
Милош Пудил
ЦЗ
49
Адам Пудил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
16
Сем Валк
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
35
Милош Пудил
ЦЗ
49
Адам Пудил
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Фейеноорд - Славия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
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- : -
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24.11.2026
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Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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