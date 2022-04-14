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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Славия - Фейеноорд
Славия - Фейеноорд: обзор матча 14 апреля 2022
Славия
14.04.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 3
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Фейеноорд
14'
И. Траоре
2'
С. Дессер
59'
С. Дессер
78'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Славия - Фейеноорд
Красная карточка
Т. Качараба
90'
+4
Замена
С. Тецл
️️️️
И. Траоре
89'
83'
Замена
Б. Линссен
️️️️
Л. Синистерра
83'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Л. Гертрейда
Замена
Д. Самек
️️️️
О. Лингр
82'
Желтая карточка
И. Траоре
80'
78'
ГОЛ! 1:3!
Л. Синистерра
Пас отдал
Й. Хендрикс
Замена
С. Плавсич
️️️️
И. Шранц
77'
Замена
П. Шевчик
️️️️
А. Усу
77'
67'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Р. Нелсон
59'
ГОЛ! 1:2!
С. Дессер
55'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Й. Торнстра
40'
Желтая карточка
О. Кекчю
ГОЛ! 1:1!
И. Траоре
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Дессер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
35
Милош Пудил
ЦЗ
48
David Beranek
ЦЗ
10
Даниэль Самек
ОП
95
Срджан Плавсич
ЦП
44
Эрик Биегон
ЦП
12
Jan Tredl
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Фейеноорд
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
16
Сем Валк
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
4-3-2-1
30
Мандоус
4
Усу
33
Качараба
40
Таловеров
18
Бах
19
Дорли
32
Лингр
12
Траоре
99
Олаинка
11
Сор
26
Шранц
4-2-1-2-1
1
Марсиано
2
Гертрейда
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
21
Торнстра
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Нелсон
17
Синистерра
9
Дессер
32
Лингр
10
Самек
10
Самек
32
Лингр
26
Шранц
95
Плавсич
95
Плавсич
26
Шранц
4
Усу
23
Шевчик
23
Шевчик
4
Усу
12
Траоре
11
Тецл
11
Тецл
12
Траоре
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
17
Нелсон
20
Хендрикс
20
Хендрикс
17
Нелсон
21
Торнстра
10
Валемарк
10
Валемарк
21
Торнстра
17
Синистерра
30
Линссен
30
Линссен
17
Синистерра
Остались в запасе
Славия
Фейеноорд
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
35
Милош Пудил
ЦЗ
48
David Beranek
ЦЗ
44
Эрик Биегон
ЦП
12
Jan Tredl
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
16
Сем Валк
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
35
Милош Пудил
ЦЗ
48
David Beranek
ЦЗ
44
Эрик Биегон
ЦП
12
Jan Tredl
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Остались в запасе
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
16
Сем Валк
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Славия - Фейеноорд
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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