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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вест Хэм - Лион
Вест Хэм - Лион: обзор матча 07 апреля 2022
Вест Хэм
07.04.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Лион
52'
Д. Боуэн
66'
Т. Н'Домбеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Лион
Желтая карточка
Д. Боуэн
90'
+6
90'
Замена
Д. Денайе
️️️️
Т. Мендес
Желтая карточка
М. Антонио
88'
66'
ГОЛ! 1:1!
Т. Н'Домбеле
64'
Замена
Тете
️️️️
Р. Февр
64'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Д. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
52'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
С. Бенрахма
46'
Красная карточка
А. Крессуэлл
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Малколм Баркола
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
3
Крессуэлл
15
Доусон
4
Зума
2
Фредерикс
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-2-2-1
1
Лопеш
27
Густо
23
Люкеба
17
Боатенг
33
Эмерсон
23
Мендес
22
Н'Домбеле
10
Ауа
21
Февр
11
Пакета
9
Дембеле
10
Бенрахма
2
Джонсон
2
Джонсон
10
Бенрахма
23
Мендес
64
Денайе
64
Денайе
23
Мендес
21
Февр
11
Тете
11
Тете
21
Февр
17
Боатенг
9
Экамби
9
Экамби
17
Боатенг
Остались в запасе
Вест Хэм
Лион
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
16
Кейн Боннви
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Малколм Баркола
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Малколм Баркола
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Вест Хэм - Лион
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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