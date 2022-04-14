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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Вест Хэм
Лион - Вест Хэм: обзор матча 14 апреля 2022
Лион
14.04.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Вест Хэм
38'
К. Доусон
44'
Д. Райс
48'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лион - Вест Хэм
90'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Д. Райс
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Д. Денайе
89'
85'
Желтая карточка
П. Форнальс
Желтая карточка
Б. Барколя
84'
84'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Антонио
77'
Замена
М. Нобл
️️️️
М. Ланзини
Замена
Б. Барколя
️️️️
У. Ауа
71'
48'
ГОЛ! 0:3!
Д. Боуэн
Пас отдал
П. Форнальс
Замена
Тете
️️️️
Р. Февр
46'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Т. Н'Домбеле
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Райс
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Доусон
Пас отдал
П. Форнальс
22'
Желтая карточка
И. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лион
16
Малколм Баркола
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
11
Тете
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-1-2-1-2
23
Поллерсбек
33
Эмерсон
64
Денайе
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
10
Ауа
22
Н'Домбеле
21
Февр
9
Дембеле
9
Экамби
4-2-3-1
23
Ареоля
2
Джонсон
15
Доусон
6
Диоп
34
Цоуфал
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
22
Ланзини
8
Форнальс
18
Антонио
64
Денайе
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
64
Денайе
22
Н'Домбеле
11
Пакета
11
Пакета
22
Н'Домбеле
10
Ауа
29
Барколя
29
Барколя
10
Ауа
21
Февр
11
Тете
11
Тете
21
Февр
22
Ланзини
16
Нобл
16
Нобл
22
Ланзини
41
Райс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
41
Райс
18
Антонио
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
18
Антонио
Остались в запасе
Лион
Вест Хэм
16
Малколм Баркола
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
45
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
16
Малколм Баркола
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
45
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лион - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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