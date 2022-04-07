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Буде-Глимт - Рома
Буде-Глимт - Рома: обзор матча 07 апреля 2022
Буде-Глимт
07.04.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Рома
56'
У. Салтнес
89'
У. Ветлесен
43'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Рома
ГОЛ! 2:1!
У. Ветлесен
Пас отдал
А. Пеллегрино
89'
88'
Желтая карточка
М. Винья
Замена
Д. Мвука
️️️️
Ж. Коомсон
82'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
77'
69'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Д. Манчини
65'
Замена
М. Винья
️️️️
Н. Залевски
65'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Г. Мхитарян
ГОЛ! 1:1!
У. Салтнес
Пас отдал
Б. Вембангомо
56'
43'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Г. Мхитарян
18'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
3-4-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
5
Вембангомо
18
Мое
18
Хаген
14
Салтнес
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
7
Коомсон
11
Эспейор
3-2-3-1-1
1
Патрисиу
3
Кумбула
3
Ибаньес
23
Манчини
2
Карсдорп
59
Залевски
22
Мхитарян
4
Кристанте
27
Оливейра
7
Пеллегрини
18
Абрахам
7
Коомсон
22
Мвука
22
Мвука
7
Коомсон
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
59
Залевски
6
Винья
6
Винья
59
Залевски
23
Манчини
6
Смоллинг
6
Смоллинг
23
Манчини
22
Мхитарян
14
Шомуродов
14
Шомуродов
22
Мхитарян
Остались в запасе
Буде-Глимт
Рома
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Буде-Глимт - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Аспмюра
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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