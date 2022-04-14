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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рома - Буде-Глимт
Рома - Буде-Глимт: обзор матча 14 апреля 2022
Рома
14.04.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
5'
Т. Абрахам
23'
Н. Дзаньоло
29'
Н. Дзаньоло
49'
Н. Дзаньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рома - Буде-Глимт
89'
Замена
С. Квиле
️️️️
Б. Вембангомо
88'
Замена
Л. Нордас
️️️️
О. Сольбаккен
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Н. Залевски
86'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Г. Мхитарян
85'
Замена
К. Перес
️️️️
Т. Абрахам
85'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Л. Пеллегрини
76'
61'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Б. Матиас Мое
61'
Замена
Д. Сери
️️️️
Р. Эспейор
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Н. Дзаньоло
60'
Желтая карточка
Д. Манчини
54'
ГОЛ! 4:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Б. Кристанте
49'
ГОЛ! 3:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Н. Залевски
29'
ГОЛ! 2:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Л. Пеллегрини
23'
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Ибаньес
6
Смоллинг
59
Залевски
2
Карсдорп
22
Мхитарян
4
Кристанте
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
3-4-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
22
Хейбротен
2
Сампстед
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
18
Мое
9
Сольбаккен
7
Коомсон
11
Эспейор
7
Пеллегрини
27
Оливейра
27
Оливейра
7
Пеллегрини
22
Мхитарян
17
Верету
17
Верету
22
Мхитарян
59
Залевски
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
59
Залевски
18
Абрахам
23
Перес
23
Перес
18
Абрахам
10
Дзаньоло
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
10
Дзаньоло
5
Вембангомо
17
Квиле
17
Квиле
5
Вембангомо
11
Эспейор
5
Сери
5
Сери
11
Эспейор
9
Сольбаккен
11
Нордас
11
Нордас
9
Сольбаккен
18
Мое
22
Бонифаци
22
Бонифаци
18
Мое
Остались в запасе
Рома
Буде-Глимт
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Рома - Буде-Глимт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
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