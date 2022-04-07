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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Барселона
Айнтрахт - Барселона: обзор матча 07 апреля 2022
Айнтрахт
07.04.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Барселона
48'
А. Кнауфф
66'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Барселона
Замена
Р. Ахе
️️️️
Р. Борре
89'
Замена
С. Роде
️️️️
К. Якич
89'
Желтая карточка
К. Якич
82'
Замена
А. Туре
️️️️
Д. Камада
80'
Вторая желтая
Тута
78'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Й. Линдстрем
73'
66'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ф. де Йонг
62'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Гави
62'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
Тута
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Кнауфф
48'
Желтая карточка
Ф. Костич
45'
+2
23'
Замена
К. Лангле
️️️️
Ж. Пике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Трапп
3
Тута
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
18
Костич
18
Камада
7
Кнауфф
19
Борре
35
Линдстрем
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
33
Араухо
3
Пике
24
Гарсия
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
6
Гави
14
Торрес
24
Траоре
7
Обамеянг
18
Камада
6
Туре
6
Туре
18
Камада
18
Якич
17
Роде
17
Роде
18
Якич
35
Линдстрем
10
Хеуге
10
Хеуге
35
Линдстрем
19
Борре
9
Ахе
9
Ахе
19
Борре
3
Пике
2
Лангле
2
Лангле
3
Пике
6
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Гави
24
Траоре
10
Дембеле
10
Дембеле
24
Траоре
Остались в запасе
Айнтрахт
Барселона
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Айнтрахт - Барселона
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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