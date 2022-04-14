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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Барселона - Айнтрахт
Барселона - Айнтрахт: обзор матча 14 апреля 2022
Барселона
14.04.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Айнтрахт
90+1'
С. Бускетс
90+10'
М. Депай (П)
4'
Ф. Костич (П)
36'
Р. Борре
67'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барселона - Айнтрахт
90'
+12
Желтая карточка
К. Трапп
90'
+11
Вторая желтая
Э. Н'Дика
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Депай
90'
+10
90'
+10
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Кнауфф
90'
+6
Желтая карточка
А. Кнауфф
90'
+5
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Желтая карточка
У. Дембеле
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
С. Бускетс
90'
+1
90'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Р. Борре
83'
Желтая карточка
А. Хрустич
80'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
М. Депай
️️️️
Ф. Торрес
80'
80'
Замена
А. Хрустич
️️️️
С. Роде
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Э. Гарсия
70'
67'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Камада
Замена
С. Дест
️️️️
О. Мингеса
61'
Замена
А. Траоре
️️️️
П. Обамеянг
61'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Педри
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Р. Борре
Пас отдал
Ф. Костич
Желтая карточка
Гави
28'
24'
Желтая карточка
К. Якич
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Костич
Желтая карточка
Э. Гарсия
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Барселона
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Айдин Хрустич
АП
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
24
Гарсия
30
Мингеса
5
Бускетс
6
Гави
8
Педри
10
Дембеле
14
Торрес
7
Обамеянг
3-1-1-3-2
1
Трапп
6
Туре
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
18
Якич
17
Роде
7
Кнауфф
35
Линдстрем
18
Костич
19
Борре
18
Камада
30
Мингеса
8
Дест
8
Дест
30
Мингеса
8
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
8
Педри
7
Обамеянг
24
Траоре
24
Траоре
7
Обамеянг
24
Гарсия
26
де Йонг
26
де Йонг
24
Гарсия
14
Торрес
10
Депай
10
Депай
14
Торрес
7
Кнауфф
22
Чендлер
22
Чендлер
7
Кнауфф
17
Роде
70
Хрустич
70
Хрустич
17
Роде
35
Линдстрем
10
Хеуге
10
Хеуге
35
Линдстрем
19
Борре
9
Ахе
9
Ахе
19
Борре
Остались в запасе
Барселона
Айнтрахт
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Барселона - Айнтрахт
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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Барселона
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