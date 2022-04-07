Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РБ Лейпциг - Аталанта
РБ Лейпциг - Аталанта: обзор матча 07 апреля 2022
РБ Лейпциг
07.04.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Аталанта
58'
Д. Дзаппакоста (АГ)
17'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Аталанта
89'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Д. Дзаппакоста
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Б. Хенрикс
87'
Замена
У. Новоа
️️️️
К. Нкунку
87'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
85'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Д. Ольмо
73'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Й. Гвардиол
73'
67'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Фройлер
Замена
Э. Форсберг
️️️️
А. Силва
62'
62'
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Пашалич
62'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
Анхелиньо
58'
Пенальти не реализован!
А. Силва
58'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
51'
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
3'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
37
Сидни Ребигер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Руслан Малиновский
АП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
24
Гвардиол
4
Орбан
16
Клостерманн
17
Анхелиньо
39
Хенрикс
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
19
Силва
28
Нкунку
4-2-1-2-1
1
Муссо
33
Хатебур
19
Паломино
28
Демирал
77
Дзаппакоста
8
Коопмейнерс
15
де Рон
19
Фройлер
8
Пашалич
32
Пессина
10
Муриэль
28
Нкунку
12
Новоа
12
Новоа
28
Нкунку
20
Ольмо
8
Собослаи
8
Собослаи
20
Ольмо
24
Гвардиол
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
24
Гвардиол
39
Хенрикс
20
Мукиэле
20
Мукиэле
39
Хенрикс
19
Силва
10
Форсберг
10
Форсберг
19
Силва
77
Дзаппакоста
3
Пеццелла
3
Пеццелла
77
Дзаппакоста
19
Фройлер
59
Миранчук
59
Миранчук
19
Фройлер
8
Пашалич
13
Бога
13
Бога
8
Пашалич
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аталанта
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча РБ Лейпциг - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Аталанта
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+