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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аталанта - РБ Лейпциг
Аталанта - РБ Лейпциг: обзор матча 14 апреля 2022
Аталанта
14.04.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
18'
К. Нкунку
87'
К. Нкунку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аталанта - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
К. Кампль
90'
+5
Желтая карточка
Л. Клостерманн
90'
+5
Желтая карточка
М. Симакан
Желтая карточка
Х. Хатебур
90'
+2
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Фройлер
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Нкунку
79'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Й. Гвардиол
79'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
К. Кампль
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
75'
73'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Б. Хенрикс
73'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Лаймер
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ж. Бога
70'
63'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
А. Силва
62'
Желтая карточка
В. Орбан
Желтая карточка
М. Демирал
60'
Желтая карточка
Р. Фройлер
59'
Желтая карточка
Д. Сапата
58'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Малиновский
58'
49'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Нкунку
Пас отдал
К. Лаймер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
37
Сидни Ребигер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Муссо
77
Дзаппакоста
28
Демирал
19
Паломино
33
Хатебур
15
де Рон
8
Коопмейнерс
19
Фройлер
13
Бога
17
Малиновский
91
Сапата
3-2-2-1-2
25
Гулачи
24
Гвардиол
3
Симакан
4
Орбан
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
19
Силва
28
Нкунку
19
Фройлер
8
Пашалич
8
Пашалич
19
Фройлер
13
Бога
59
Миранчук
59
Миранчук
13
Бога
17
Малиновский
10
Муриэль
10
Муриэль
17
Малиновский
19
Силва
8
Собослаи
8
Собослаи
19
Силва
44
Кампль
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
44
Кампль
39
Хенрикс
16
Клостерманн
16
Клостерманн
39
Хенрикс
27
Лаймер
12
Адамс
12
Адамс
27
Лаймер
24
Гвардиол
15
Поульсен
15
Поульсен
24
Гвардиол
Остались в запасе
Аталанта
РБ Лейпциг
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Аталанта - РБ Лейпциг
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
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