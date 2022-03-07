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    Расписание матчей 07-03-2022

    февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2022, 3 тур
    7 марта, понедельник
    00:00
    Остин
    5:1
    Интер
    Матч завершен
    7 марта, понедельник
    06:00
    Лос-Анджелес
    1:1
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 20 тур
    7 марта, понедельник
    13:00
    Ессентуки
    0:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2021/2022), 26 тур
    7 марта, понедельник
    14:00
    Ротор
    1:5
    Томь
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 20 тур
    7 марта, понедельник
    14:00
    Краснодар
    2:1
    Урал
    Матч завершен
    7 марта, понедельник
    16:30
    Зенит
    2:0
    Уфа
    Матч завершен
    7 марта, понедельник
    16:30
    Ростов
    0:1
    Сочи
    Матч завершен
    7 марта, понедельник
    19:00
    Ахмат
    1:2
    Рубин
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 20 тур
    7 марта, понедельник
    18:00
    Рух
    Днепр-1
    Не начался
    7 марта, понедельник
    20:30
    Металлист 1925
    Ворскла
    Не начался
    Турция. Суперлига (2021/2022), 28 тур
    7 марта, понедельник
    20:00
    Кайсериспор
    1:2
    Аланьяспор
    Матч завершен
    7 марта, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    2:2
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    7 марта, понедельник
    20:00
    Газиантеп
    2:2
    Хатайспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 20 тур
    7 марта, понедельник
    21:00
    Орхус
    2:3
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2021/2022), 1/8 финала
    7 марта, понедельник
    22:30
    Ноттингем Форест
    2:1
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 27 тур
    7 марта, понедельник
    23:00
    Атлетик
    3:1
    Леванте
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 28 тур
    7 марта, понедельник
    23:00
    Тоттенхэм
    5:0
    Эвертон
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 25 тур
    7 марта, понедельник
    23:15
    Тондела
    1:1
    Белененсеш
    Матч завершен
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