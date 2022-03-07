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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Интер Майами
Остин - Интер Майами: обзор матча 07 марта 2022
Остин
07.03.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 3 тур
5 : 1
Завершен
Интер Майами
22'
С. Дриусси
27'
Х. Касканте
51'
С. Дриусси
66'
E. Finlay
90'
E. Finlay
54'
Л. Кампана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Интер Майами
ГОЛ! 5:1!
E. Finlay
Пас отдал
Кристиан
90'
87'
Желтая карточка
Г. Игуаин
79'
Замена
Э. Родригес
️️️️
А. Ласситер
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Ж. Колманич
77'
76'
Желтая карточка
Грегоре
Желтая карточка
Кристиан
72'
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Уррути
67'
ГОЛ! 4:1!
E. Finlay
Пас отдал
А. Ринг
66'
54'
ГОЛ! 3:1!
Л. Кампана
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
E. Finlay
️️️️
C. Dominguez
54'
ГОЛ! 3:0!
С. Дриусси
51'
46'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
М. Адамс
42'
Желтая карточка
Д. Йедлин
Желтая карточка
М. Уррути
38'
Желтая карточка
N. Lima
29'
ГОЛ! 2:0!
Х. Касканте
27'
25'
Желтая карточка
Ж. Мота
ГОЛ! 1:0!
С. Дриусси
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Интер Майами
6
Айме Мабика
ЦЗ
30
George Acosta
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
4-2-1-3
1
23
Колманич
12
24
18
Касканте
4
Ринг
68
Кристиан
9
Дриусси
10
37
Уррути
7
Перейра
2-5
25
Диоп
5
Кинтерос
2
Йедлин
10
Мота
7
Ласситер
9
Игуаин
47
Адамс
40
Грегоре
10
13
13
10
23
Колманич
17
Галлахер
17
Галлахер
23
Колманич
37
Уррути
2
Джитте
2
Джитте
37
Уррути
7
Ласситер
25
Родригес
25
Родригес
7
Ласситер
47
Адамс
21
Тэйлор
21
Тэйлор
47
Адамс
Остались в запасе
Остин
Интер Майами
13
Эндрю Тарбелл
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
6
Айме Мабика
ЦЗ
30
George Acosta
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
6
Айме Мабика
ЦЗ
30
George Acosta
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Остин - Интер Майами
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Q2
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