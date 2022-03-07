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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Сочи
Ростов - Сочи: обзор матча 07 марта 2022
Ростов
07.03.2022, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
90+2'
К. Нобоа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Сочи
Желтая карточка
М. Осипенко
90'
+3
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Нобоа
85'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
Замена
Е. Голенков
️️️️
А. Соу
84'
Желтая карточка
В. Мелехин
82'
Желтая карточка
А. Сильянов
81'
72'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
М. Кассьерра
72'
Замена
И. Попов
️️️️
Н. Бурмистров
63'
Замена
А. Макарчук
️️️️
С. Терехов
47'
Замена
А. Юсупов
️️️️
В. Ангбан
13'
Желтая карточка
М. Кассьерра
Замена
А. Лангович
️️️️
К. Фольмер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кафанов
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
70
Александр Дьячков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Песьяков
4
Мелехин
55
Осипенко
45
Сильянов
15
Глебов
9
Фольмер
42
Хашимото
8
Гигович
7
Полоз
9
Соу
11
Альмквист
3-3-2-1-1
16
Адамов
27
Прохин
16
Дркушич
20
Юрганов
27
Заика
15
Цаллагов
32
Терехов
16
Нобоа
7
Ангбан
18
Бурмистров
9
Кассьерра
9
Фольмер
87
Лангович
87
Лангович
9
Фольмер
9
Соу
69
Голенков
69
Голенков
9
Соу
32
Терехов
17
Макарчук
17
Макарчук
32
Терехов
7
Ангбан
4
Юсупов
4
Юсупов
7
Ангбан
18
Бурмистров
71
Попов
71
Попов
18
Бурмистров
9
Кассьерра
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Кассьерра
Остались в запасе
Ростов
Сочи
10
Кирилл Щетинин
АП
70
Александр Дьячков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кафанов
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
10
Кирилл Щетинин
АП
70
Александр Дьячков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кафанов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ростов - Сочи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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