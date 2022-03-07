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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Портленд
Лос-Анджелес - Портленд: обзор матча 07 марта 2022
Лос-Анджелес
07.03.2022, понедельник, 06:00
США. МЛС, 3 тур
1 : 1
Завершен
Портленд
90+3'
Мбаке
18'
Й. Чара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Портленд
ГОЛ! 1:1!
Мбаке
Пас отдал
Б. Родригес
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Чара
82'
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Морено
Желтая карточка
И. Санчес
78'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Х. Сифуэнтес
78'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Д. Паласиос
67'
65'
Желтая карточка
Д. Фочив
62'
Вторая желтая
К. Браво
61'
Замена
Д. Фочив
️️️️
К. Паредес
61'
Замена
С. Бланко
️️️️
Я. Незгода
Замена
К. Опоку
️️️️
К. Вела
46'
45'
+3
Желтая карточка
Х. ван Ранкин
39'
Желтая карточка
Д. Асприлья
36'
Желтая карточка
К. Браво
Желтая карточка
Р. Холлингшид
25'
18'
ГОЛ! 0:1!
Й. Чара
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
Ф. Эскобар
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
71
Максим Крепо
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
10
Сантьяго Морено
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Портленд
29
Себастьян Бланко
ЦП
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
22
Давид Бингхэм
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
2-2-1-5
6
Паласиос
24
Эскобар
3
Акоста
6
Санчес
7
Родригес
5
Мбаке
17
Аранго
10
Вела
8
Сифуэнтес
3
Мурильо
1-3-1-5
31
Ивачич
28
Туилома
10
Морено
21
Чара
8
Паредес
8
Чара
11
Незгода
2
ван Ранкин
18
МакГроу
26
Браво
27
Асприлья
24
Эскобар
24
Холлингшид
24
Холлингшид
24
Эскобар
6
Паласиос
15
Блессинг
15
Блессинг
6
Паласиос
10
Вела
90
Опоку
90
Опоку
10
Вела
8
Сифуэнтес
19
Мусовски
19
Мусовски
8
Сифуэнтес
11
Незгода
29
Бланко
29
Бланко
11
Незгода
8
Паредес
20
Фочив
20
Фочив
8
Паредес
10
Морено
44
Лориа
44
Лориа
10
Морено
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Портленд
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
22
Давид Бингхэм
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
Остались в запасе
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
22
Давид Бингхэм
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Лос-Анджелес - Портленд
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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