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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 07 марта 2022
Тоттенхэм
07.03.2022, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
5 : 0
Завершен
Эвертон
14'
М. Кин (АГ)
17'
Х. Сон
37'
Г. Кейн
46'
С. Регилон
56'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
69'
Замена
Д. Алли
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Х. Сон
67'
59'
Замена
В. Миколенко
️️️️
Д. ван де Бек
ГОЛ! 5:0!
Г. Кейн
Пас отдал
М. Доэрти
56'
Замена
Д. Санчес
️️️️
К. Ромеро
52'
ГОЛ! 4:0!
С. Регилон
Пас отдал
Д. Кулушевски
46'
46'
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
М. Кин
Замена
С. Регилон
️️️️
Р. Сессеньон
46'
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
М. Доэрти
37'
Желтая карточка
К. Ромеро
30'
Желтая карточка
Х. Сон
24'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Кулушевски
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Кин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
21
Ромеро
15
Дайер
30
Сессеньон
2
Доэрти
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
7
Сон
21
Кулушевски
9
Кейн
4-3-1-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
3
Кенни
27
Холгейт
6
Дукуре
25
Аллан
6
ван де Бек
10
Гордон
9
Калверт-Льюин
47
Ришарлисон
30
Сессеньон
3
Регилон
3
Регилон
30
Сессеньон
21
Ромеро
6
Санчес
6
Санчес
21
Ромеро
7
Сон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Сон
6
ван де Бек
16
Миколенко
16
Миколенко
6
ван де Бек
5
Кин
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
5
Кин
9
Калверт-Льюин
8
Алли
8
Алли
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
31
Асмир Бегович
ВР
20
Андре Гомеш
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
20
Андре Гомеш
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
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