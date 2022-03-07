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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Белененсеш
Тондела - Белененсеш: обзор матча 07 марта 2022
Тондела
07.03.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 25 тур
1 : 1
Завершен
Белененсеш
32'
М. Эрнандо
63'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тондела - Белененсеш
Желтая карточка
Ж. Педру
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Я. Ситхоле
87'
Замена
P. Nuno
️️️️
А. Соуза
78'
Желтая карточка
А. Сафира
Замена
Ж. Педру
️️️️
Т. Дантас
76'
Желтая карточка
С. Агра
69'
Замена
С. Агра
️️️️
R. Barbosa
64'
Замена
Э. Куарежма
️️️️
М. Алвес
64'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Д. дос Анжос
64'
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
58'
Замена
Р. Камашу
️️️️
L.
Замена
И. Ундабаррена
️️️️
С. Д'Алмейда
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Эрнандо
Пас отдал
R. Barbosa
32'
26'
Желтая карточка
D.
Желтая карточка
М. Алвес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
33
Марсело Алвес
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
27
Карраша
ПЗ
34
Danny
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
45
Braima
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
77
Ив Барай
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
3
Luca van der Gaag
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
4-2-4
88
30
Боржес
93
Саньян
2
4
Эрнандо
28
Аугусто
26
Дантас
33
Алвес
10
29
дос Анжос
6
Д'Алмейда
3-3-1-3
1
Фелипе
27
Карраша
23
2
Калила
34
13
Ситхоле
45
77
Соуза
29
Камара
7
77
Барай
33
Алвес
72
Куарежма
72
Куарежма
33
Алвес
26
Дантас
8
Педру
8
Педру
26
Дантас
6
Д'Алмейда
8
Ундабаррена
8
Ундабаррена
6
Д'Алмейда
10
7
Агра
7
Агра
10
29
дос Анжос
9
Дадашов
9
Дадашов
29
дос Анжос
77
Соуза
27
27
77
Соуза
7
64
Камашу
64
Камашу
7
Остались в запасе
Тондела
Белененсеш
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
15
Хуан Боселли
ПВ
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
15
Хуан Боселли
ПВ
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Тондела - Белененсеш
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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