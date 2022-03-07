Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Хатайспор
Газиантеп - Хатайспор: обзор матча 07 марта 2022
Газиантеп
07.03.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Хатайспор
5'
А. Максим
79'
А. Максим
20'
С. Колкер (АГ)
30'
А. Эль-Кааби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Хатайспор
Замена
М. Джихан
️️️️
Ж. Фигейредо
86'
ГОЛ! 2:2!
А. Максим
79'
79'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
Р. Рибейру
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
А. Тошка
76'
73'
Желтая карточка
С. Адекугбе
Замена
М. Демир
️️️️
Ф. Соялп
57'
Замена
С. Кициу
️️️️
О. Джейлан
57'
Замена
А. Ветрих
️️️️
Д. Эрдоган
46'
40'
Желтая карточка
О. Эргюн
30'
ГОЛ! 1:2!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
С. Лобжанидзе
23'
Замена
Э. Каплан
️️️️
С. Бас
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Колкер
Желтая карточка
Ф. Соялп
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Максим
Пас отдал
О. Джейлан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Газиантеп
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
10
Кахраба
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
4-3-3
27
Бозан
3
Джилободжи
29
Колкер
14
Тошка
77
Джейлан
44
Максим
21
Эрдоган
8
Соялп
28
Сагаль
25
Фигейредо
20
3-3-1-3
1
Моанд
53
Оксюз
3
Адекугбе
4
Эргюн
5
Сакей
12
Лобжанидзе
8
Буджемаа
77
Бас
20
Рибейру
9
Эль-Кааби
92
Диуф
77
Джейлан
70
Кициу
70
Кициу
77
Джейлан
21
Эрдоган
4
Ветрих
4
Ветрих
21
Эрдоган
25
Фигейредо
11
Джихан
11
Джихан
25
Фигейредо
14
Тошка
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
14
Тошка
8
Соялп
9
Демир
9
Демир
8
Соялп
77
Бас
75
Каплан
75
Каплан
77
Бас
20
Рибейру
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
20
Рибейру
Остались в запасе
Газиантеп
Хатайспор
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
10
Кахраба
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
10
Кахраба
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Газиантеп - Хатайспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
Новости команд
Все
Газиантеп
Хатайспор
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+