Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Истанбул Башакшехир
Бешикташ - Истанбул Башакшехир: обзор матча 07 марта 2022
Бешикташ
07.03.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
41'
Г. Ялчин
54'
К. Караман
35'
Трезеге
45+4'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Истанбул Башакшехир
Замена
К. Ларин
️️️️
Д. Боздоган
87'
85'
Замена
С. Учан
️️️️
Трезеге
84'
Замена
Пицци
️️️️
Д. Алексич
Замена
Э. Ильхан
️️️️
А. Тейшейра
83'
Желтая карточка
В. Розье
82'
79'
Желтая карточка
Трезеге
Желтая карточка
С. Саатджи
79'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Г. Ялчин
77'
75'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
С. Окака-Чука
75'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Ж. Кайсара
Желтая карточка
Г. Ялчин
70'
66'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Б. Озкан
63'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
ГОЛ! 2:2!
К. Караман
54'
51'
Желтая карточка
С. Гюрлер
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Велинтон
46'
45'
+4
ГОЛ! 1:2!
С. Окака-Чука
Пас отдал
С. Гюрлер
ГОЛ! 1:1!
Г. Ялчин
Пас отдал
Д. Боздоган
41'
35'
ГОЛ! 0:1!
Трезеге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Истанбул Башакшехир
24
Александр Епуряну
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
21
Пицци
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
4-4-1-1
30
Дестаноглу
17
Мерас
4
Саатджи
23
Велинтон
19
Розье
70
Боздоган
18
Геззаль
50
Ялчин
13
Хатчинсон
11
Тейшейра
19
Караман
3-3-2-1-1
1
Бабакан
9
Алексич
80
Кайсара
3
Дуарте
28
Тагир
38
Чигерчи
33
Али Калдырым
19
Озкан
7
Гюрлер
7
Трезеге
77
Окака-Чука
11
Тейшейра
6
Ильхан
6
Ильхан
11
Тейшейра
23
Велинтон
20
Уйсал
20
Уйсал
23
Велинтон
50
Ялчин
44
Батшуайи
44
Батшуайи
50
Ялчин
70
Боздоган
9
Ларин
9
Ларин
70
Боздоган
19
Озкан
89
Шадли
89
Шадли
19
Озкан
7
Трезеге
48
Учан
48
Учан
7
Трезеге
9
Алексич
21
Пицци
21
Пицци
9
Алексич
77
Окака-Чука
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
77
Окака-Чука
80
Кайсара
42
Саинер
42
Саинер
80
Кайсара
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Остались в запасе
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Бешикташ - Истанбул Башакшехир
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+