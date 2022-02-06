январь 2021
февраль 2022
Голландия. Эредивизие (2021/2022), 21 тур
Италия. Серия А (2021/2022), 24 тур
Англия. Кубок (2021/2022), 1/16 финала
Франция. Лига 1 (2021/2022), 23 тур
Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 26 тур
Греция. Суперлига (2021/2022), 22 тур
6 февраля, воскресенье
16:00
Матч завершен
6 февраля, воскресенье
18:15
Матч завершен
6 февраля, воскресенье
20:30
Матч завершен
Турция. Суперлига (2021/2022), 24 тур
6 февраля, воскресенье
16:00
Матч завершен
6 февраля, воскресенье
16:00
Матч завершен
6 февраля, воскресенье
19:00
Матч завершен
Испания. Примера (2021/2022), 23 тур
Швейцария. Суперлига (2021/2022), 20 тур
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 25 тур
Чехия. Синот Лига (2021/2022), 20 тур
6 февраля, воскресенье
17:00
Матч завершен
6 февраля, воскресенье
20:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2021/2022), 21 тур
6 февраля, воскресенье
19:30
Матч завершен
Португалия. Примейра (2021/2022), 21 тур
Клубный чемпионат мира 2021, 1/4 финала
6 февраля, воскресенье
19:30
Матч завершен
Кубок африканских наций 2021, Финал