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    Расписание матчей 06-02-2022

    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 21 тур
    6 февраля, воскресенье
    14:15
    Фейеноорд
    4:0
    Спарта
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    2:1
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    16:30
    Виллем II
    3:1
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    18:45
    Аякс
    3:0
    Хераклес
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 24 тур
    6 февраля, воскресенье
    14:30
    Аталанта
    1:2
    Кальяри
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    17:00
    Болонья
    0:0
    Эмполи
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    4:0
    Сассуоло
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    17:00
    Венеция
    0:2
    Наполи
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    20:00
    Удинезе
    2:0
    Торино
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    22:45
    Ювентус
    2:0
    Верона
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2021/2022), 1/16 финала
    6 февраля, воскресенье
    15:00
    Ливерпуль
    3:1
    Кардифф
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    19:00
    Ноттингем Форест
    4:1
    Лестер
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    21:30
    Борнмут
    0:1
    Борэм Вуд
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 23 тур
    6 февраля, воскресенье
    15:00
    Лорьян
    2:0
    Ланс
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    17:00
    Ницца
    0:1
    Клермон
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    17:00
    Реймс
    5:0
    Бордо
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    17:00
    Страсбур
    1:0
    Нант
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    17:00
    Труа
    0:0
    Метц
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    19:00
    Ренн
    2:0
    Брест
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    22:45
    Лилль
    1:5
    ПСЖ
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 26 тур
    6 февраля, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    1:2
    Гент
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    18:00
    Мехелен
    3:2
    Беерсхот-Вилрейк
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    20:30
    Андерлехт
    4:1
    Эйпен
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    23:00
    Генк
    2:0
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 22 тур
    6 февраля, воскресенье
    16:00
    АЕК
    3:0
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    18:15
    Ионикос
    0:3
    Олимпиакос
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    20:30
    ПАОК
    2:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 24 тур
    6 февраля, воскресенье
    16:00
    Аланьяспор
    1:1
    Галатасарай
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    16:00
    Ризеспор
    1:3
    Адана Демирспор
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    19:00
    Бешикташ
    0:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    19:00
    Гезтепе
    0:2
    Алтай
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 23 тур
    6 февраля, воскресенье
    16:00
    Валенсия
    0:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    18:15
    Барселона
    4:2
    Атлетико
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    20:30
    Бетис
    0:2
    Вильярреал
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    23:00
    Реал
    1:0
    Гранада
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 20 тур
    6 февраля, воскресенье
    16:15
    Базель
    3:3
    Сьон
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    18:30
    Лугано
    2:1
    Люцерн
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    18:30
    Санкт-Галлен
    3:3
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 25 тур
    6 февраля, воскресенье
    16:30
    Мазервелл
    0:4
    Селтик
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    19:00
    Рейнджерс
    5:0
    Хартс
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 20 тур
    6 февраля, воскресенье
    17:00
    Млада Болеслав
    2:3
    Баник
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    20:00
    Виктория
    1:0
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 21 тур
    6 февраля, воскресенье
    17:30
    Боруссия
    2:5
    Байер
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    19:30
    Вольфсбург
    4:1
    Гройтер Фюрт
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2022
    6 февраля, воскресенье
    18:00
    Хэкен
    1:2
    Краснодар
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 21 тур
    6 февраля, воскресенье
    18:30
    Жил Висенте
    2:2
    Санта-Клара
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    18:30
    Боавишта
    2:2
    Визела
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    21:00
    Арука
    0:2
    Порту
    Матч завершен
    6 февраля, воскресенье
    23:30
    Спортинг
    2:0
    Фамаликан
    Матч завершен
    Клубный чемпионат мира 2021, 1/4 финала
    6 февраля, воскресенье
    19:30
    Аль-Хиляль
    6:1
    Аль-Джазира
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2021, Финал
    6 февраля, воскресенье
    22:00
    Сенегал
    0:0
    (4:2)п
    Египет
    Матч завершен
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