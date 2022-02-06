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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Галатасарай
Аланьяспор - Галатасарай: обзор матча 06 февраля 2022
Аланьяспор
06.02.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
39'
В. Эдуарду
41'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Галатасарай
90'
Замена
A. Turan
️️️️
К. Актюркоглу
87'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Р. Бабел
86'
Желтая карточка
Э. Пульгар
82'
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Чикелдэу
82'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Т. Антальялы
82'
Замена
О. Морутан
️️️️
Э. Килинк
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Э. Бекироглу
76'
Замена
О. Айдын
️️️️
В. Эдуарду
76'
Красная карточка
J.
72'
Замена
Давидсон
️️️️
Д. Кандеяш
62'
41'
ГОЛ! 1:1!
К. Актюркоглу
ГОЛ! 1:0!
В. Эдуарду
Пас отдал
Ж. Новейш
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Галатасарай
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
70
Огуз Айдын
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
11
Давидсон
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Галатасарай
98
Берк Балабан
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Эрик Пульгар
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
3-4-3
28
Марафона
26
Борха
24
23
Байир
20
Аксой
21
Кандеяш
7
Новейш
8
Акбаба
7
Караджа
10
Бекироглу
9
Эдуарду
4-1-2-1-2
1
Пенья
18
Байрам
23
Маркао
25
Нельссон
15
ван Анхолт
14
Антальялы
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
11
Килинк
8
Бабел
9
Эдуарду
70
Айдын
70
Айдын
9
Эдуарду
21
Кандеяш
11
Давидсон
11
Давидсон
21
Кандеяш
10
Бекироглу
20
Гюнеш
20
Гюнеш
10
Бекироглу
20
Чикелдэу
8
Фегули
8
Фегули
20
Чикелдэу
14
Антальялы
5
Пульгар
5
Пульгар
14
Антальялы
11
Килинк
80
Морутан
80
Морутан
11
Килинк
8
Бабел
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
8
Бабел
7
Актюркоглу
10
10
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Аланьяспор
Галатасарай
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
98
Берк Балабан
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
26
Semih Kaya
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Остались в запасе
98
Берк Балабан
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
26
Semih Kaya
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аланьяспор - Галатасарай
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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