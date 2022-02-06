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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Хераклес
Аякс - Хераклес: обзор матча 06 февраля 2022
Аякс
06.02.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 21 тур
3 : 0
Завершен
Хераклес
22'
Д. Классен
55'
С. Аллер
65'
К. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Хераклес
Пенальти не реализован!
Д. Тадич
88'
81'
Желтая карточка
Н. Бакборд
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
81'
76'
Замена
E. Sierra
️️️️
К. Сирхейс
73'
Желтая карточка
К. Сирхейс
Замена
Данило
️️️️
Антони
71'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Блинд
71'
66'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
ГОЛ! 3:0!
К. Тэйлор
Пас отдал
С. Аллер
65'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Л. Мартинес
63'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
С. Бергейс
63'
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Тадич
55'
46'
Замена
С. Бакиш
️️️️
Л. де ла Торре
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
22'
Желтая карточка
Антони
11'
Желтая карточка
Э. Альварес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
90
Данило
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Пасвер
17
Блинд
12
Тимбер
6
Мартинес
3
Мазрауи
4
Альварес
23
Бергейс
10
Тадич
18
Классен
7
Антони
22
Аллер
4-2-1-3
28
Бласвих
5
Кнустер
15
5
Ренте
12
Куальята
14
Киомурцоглу
17
де ла Торре
11
Лаурсен
14
Сирхейс
7
2
Бакборд
17
Блинд
3
Тальяфико
3
Тальяфико
17
Блинд
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
6
Мартинес
4
Схюрс
4
Схюрс
6
Мартинес
23
Бергейс
24
Тэйлор
24
Тэйлор
23
Бергейс
7
Антони
90
Данило
90
Данило
7
Антони
7
27
Фадиджа
27
Фадиджа
7
14
Сирхейс
16
16
14
Сирхейс
17
де ла Торре
12
Бакиш
12
Бакиш
17
де ла Торре
Остались в запасе
Аякс
Хераклес
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
44
Юри Регер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Koen Bucker
ВР
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
44
Юри Регер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Аякс - Хераклес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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