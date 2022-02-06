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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Клермон
Ницца - Клермон: обзор матча 06 февраля 2022
Ницца
06.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 1
Завершен
Клермон
77'
Э. Рашани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Клермон
85'
Замена
Д. Бертомье
️️️️
Й. Маньин
85'
Замена
А. Менди
️️️️
Э. Рашани
85'
Замена
Ж. Фожо
️️️️
А. Зедадка
77'
ГОЛ! 0:1!
Э. Рашани
Пас отдал
Д. Аллевина
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Х. Будауи
77'
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Гуири
77'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
М. Лемина
73'
Замена
Б. Браими
️️️️
Д. Клюйверт
72'
65'
Замена
Г. Кюи
️️️️
М. Байо
64'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Ж. Доссу
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
56'
53'
Желтая карточка
Э. Рашани
Желтая карточка
Х. Будауи
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
14
Ориоль Бускетс
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Булка
26
Бар
24
Данильюк
4
Данте
20
Аталь
19
Тюрам
99
Лемина
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Делор
4-3-1-1-1
12
Джоко
80
Зедадка
36
Сейду
22
Хунтонджи
12
Н'Симба
99
Самед
25
Гастьен
6
Маньин
20
Доссу
19
Рашани
18
Байо
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
6
Будауи
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
6
Будауи
99
Лемина
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
99
Лемина
19
Клюйверт
7
Браими
7
Браими
19
Клюйверт
9
Гуири
29
Гессан
29
Гессан
9
Гуири
19
Рашани
29
Менди
29
Менди
19
Рашани
80
Зедадка
23
Фожо
23
Фожо
80
Зедадка
20
Доссу
26
Аллевина
26
Аллевина
20
Доссу
6
Маньин
15
Бертомье
15
Бертомье
6
Маньин
18
Байо
99
Кюи
99
Кюи
18
Байо
Остались в запасе
Ницца
Клермон
77
Тедди Булхенди
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Артюр Десма
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Ницца - Клермон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
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