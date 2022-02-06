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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кальяри
Аталанта - Кальяри: обзор матча 06 февраля 2022
Аталанта
06.02.2022, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 2
Завершен
Кальяри
64'
Х. Луис Паломино
50'
Г. Перейро
68'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Кальяри
90'
+2
Желтая карточка
Э. Гольданига
90'
Желтая карточка
А. Краньо
88'
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
Р. Белланова
87'
Замена
А. Карбони
️️️️
А. Оберт
78'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Дальберт
Замена
В. Михаила
️️️️
Д. Сапата
72'
68'
ГОЛ! 1:2!
Г. Перейро
Пас отдал
Р. Белланова
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Паломино
64'
63'
Желтая карточка
А. Дейола
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
61'
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Пессина
58'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
58'
Замена
Ф. Росси
️️️️
М. Пашалич
54'
Красная карточка
Х. Муссо
52'
50'
ГОЛ! 0:1!
Г. Перейро
Пас отдал
Дальберт
Замена
Й. Меле
️️️️
Д. Пеццелла
46'
35'
Желтая карточка
А. Грасси
24'
Желтая карточка
Дальберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
15
Мартен де Рон
ОП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Муссо
19
Паломино
6
Джимсити
3
Пеццелла
77
Дзаппакоста
8
Коопмейнерс
8
Фройлер
17
Малиновский
8
Пашалич
32
Пессина
10
Муриэль
3-2-3-1
28
Краньо
33
Оберт
5
Ловато
18
Гольданига
16
Белланова
22
Ликояннис
14
Дейола
18
Марин
33
Грасси
26
Перейро
8
Пашалич
31
Росси
31
Росси
8
Пашалич
3
Пеццелла
21
Меле
21
Меле
3
Пеццелла
32
Пессина
13
Бога
13
Бога
32
Пессина
Сапата
7
Михаила
7
Михаила
Сапата
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
33
Оберт
44
Карбони
44
Карбони
33
Оберт
16
Белланова
23
Чеппителли
23
Чеппителли
16
Белланова
29
Дальберт
33
Базелли
33
Базелли
29
Дальберт
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Аталанта - Кальяри
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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