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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ланс
Лорьян - Ланс: обзор матча 06 февраля 2022
Лорьян
06.02.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Ланс
43'
С. Сумано
76'
И. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Ланс
87'
Желтая карточка
П. Франковски
Замена
И. Силва
️️️️
А. Лорьенте
83'
81'
Замена
П. Франковски
️️️️
Ж. Клосс
79'
Желтая карточка
М. Айдара
77'
Красная карточка
Я. Каюзак
ГОЛ! 2:0!
И. Коне
76'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
75'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
С. Сумано
75'
Замена
С. Диарра
️️️️
К. Буагар
75'
63'
Замена
Д. Кошта
️️️️
К. Ву
63'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
П. Берг
46'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
У. Саид
45'
+1
Желтая карточка
К. Ву
ГОЛ! 1:0!
С. Сумано
Пас отдал
А. Лорьенте
43'
30'
Замена
К. Ву
️️️️
Ж. Гради
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Патрик Берг
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
20
Дейвер Машадо
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Дрейер
25
Ле Гофф
15
Лапорт
4
Йенц
17
Мендес
6
Монконду
8
Бонке
17
Буагар
45
Лорьенте
9
Моффи
99
Сумано
3-3-1-1-2
16
Лека
2
Медина
24
Гради
4
Дансо
92
Клосс
7
Берг
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
22
Саид
15
Калимуэндо
99
Сумано
28
Ле Фе
28
Ле Фе
99
Сумано
17
Буагар
25
Диарра
25
Диарра
17
Буагар
45
Лорьенте
2
Силва
2
Силва
45
Лорьенте
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
92
Клосс
19
Франковски
19
Франковски
92
Клосс
24
Гради
3
Ву
3
Ву
24
Гради
7
Берг
28
Дукур
28
Дукур
7
Берг
Ву
10
Кошта
10
Кошта
Ву
22
Саид
7
Сотока
7
Сотока
22
Саид
Остались в запасе
Лорьян
Ланс
1
Пауль Нарди
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
10
Баптист Муазан
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
20
Дейвер Машадо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
10
Баптист Муазан
АП
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
20
Дейвер Машадо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Статистика матча Лорьян - Ланс
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
Новости команд
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Лорьян
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