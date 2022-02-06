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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Баник
Млада Болеслав - Баник: обзор матча 06 февраля 2022
Млада Болеслав
06.02.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Баник
42'
М. Хлаваты
72'
Эвертон (П)
4'
Н. Кузманович
25'
И. Клима (П)
50'
И. Клима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Баник
90'
+4
Замена
Д. Бухта
️️️️
У. Экпай
78'
Замена
Л. Будински
️️️️
Н. Кузманович
Замена
С. Данчак
️️️️
М. Хлаваты
77'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Эвертон
72'
71'
Желтая карточка
J. Fleisman
63'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
И. Клима
62'
Замена
А. Концевой
️️️️
Š. Falta
Замена
D. Pech
️️️️
О. Карафиат
62'
Замена
L. Muzik
️️️️
Т. Ладра
62'
56'
Желтая карточка
Н. Кузманович
50'
ГОЛ! 1:3!
И. Клима
Пас отдал
Я. Свозил
ГОЛ! 1:2!
М. Хлаваты
42'
Замена
Д. Фила
️️️️
В. Смрз
37'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Клима
Желтая карточка
Д. Дудера
24'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кузманович
Пас отдал
У. Экпай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Баник
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Млада Болеслав
28
Daniel Langhamer
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
2-2-5
33
44
Карафиат
17
Сухи
23
Дудера
42
Смрз
8
Матейовски
7
Шкода
18
Ладра
32
Эвертон
19
Хлаваты
3-2-3-2
2
Ндефе
23
Свозил
20
4
Члумецки
25
11
Кузманович
45
Экпай
26
Калоц
1
23
Клима
44
Карафиат
77
77
44
Карафиат
18
Ладра
9
9
18
Ладра
19
Хлаваты
11
Данчак
11
Данчак
19
Хлаваты
42
Смрз
11
Фила
11
Фила
42
Смрз
45
Экпай
19
Бухта
19
Бухта
45
Экпай
11
Кузманович
32
Будински
32
Будински
11
Кузманович
20
80
Концевой
80
Концевой
20
23
Клима
99
Алмаши
99
Алмаши
23
Клима
Остались в запасе
Млада Болеслав
Баник
28
Daniel Langhamer
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
38
Якуб Покорны
ЦЗ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
28
Daniel Langhamer
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Млада Болеслав - Баник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
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Млада Болеслав
Баник
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