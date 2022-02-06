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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Кардифф
Ливерпуль - Кардифф: обзор матча 06 февраля 2022
Ливерпуль
06.02.2022, воскресенье, 15:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Кардифф
53'
Д. Жота
68'
Т. Минамино
76'
Х. Эллиот
80'
Р. Колуилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Кардифф
80'
ГОЛ! 3:1!
Р. Колуилл
Пас отдал
И. Дэвис
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Хендерсон
78'
ГОЛ! 3:0!
Х. Эллиот
Пас отдал
Э. Робертсон
76'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
70'
69'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Э. Кинг
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Минамино
69'
69'
Замена
Т. Дойл
️️️️
У. Волкс
ГОЛ! 2:0!
Т. Минамино
Пас отдал
Л. Диас
68'
58'
Замена
И. Дэвис
️️️️
М. Харрис
58'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Коллинс
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Н. Кейта
58'
Замена
Л. Диас
️️️️
К. Джонс
58'
53'
Желтая карточка
У. Волкс
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
53'
Желтая карточка
К. Келлехер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
9
Марк Харрис
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
3
Джоэл Баган
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
49
Кейд Гордон
ПВ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
8
Сэм Боуэн
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-3-2-1
1
Келлехер
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
21
Джонс
8
Кейта
20
Жота
18
Минамино
9
Фирмино
4-4-2
12
Филлипс
38
Нг
25
МакГиннес
15
Денхэм
44
Флинт
34
Кинг
7
Пак
6
Волкс
9
Харрис
17
Коллинс
3
Баган
8
Кейта
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Кейта
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
18
Минамино
20
Милнер
20
Милнер
18
Минамино
14
Хендерсон
6
Алькантара
6
Алькантара
14
Хендерсон
21
Джонс
14
Диас
14
Диас
21
Джонс
6
Волкс
20
Дойл
20
Дойл
6
Волкс
34
Кинг
10
Колуилл
10
Колуилл
34
Кинг
9
Харрис
39
Дэвис
39
Дэвис
9
Харрис
17
Коллинс
9
Хагилл
9
Хагилл
17
Коллинс
Остались в запасе
Ливерпуль
Кардифф
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Алекс Смитис
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Сэм Боуэн
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Сэм Боуэн
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Ливерпуль - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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