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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Панатинаикос
ПАОК - Панатинаикос: обзор матча 06 февраля 2022
ПАОК
06.02.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Панатинаикос
77'
С. Ингасон
88'
Ж. Састре
6'
С. Паласиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Панатинаикос
ГОЛ! 2:1!
Ж. Састре
Пас отдал
Ш. Шваб
88'
Желтая карточка
Д. Аугусто
84'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Я. Куртич
82'
81'
Желтая карточка
Р. Перес
80'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
А. Канталапьерда
80'
Замена
Карлитос
️️️️
С. Паласиос
ГОЛ! 1:1!
С. Ингасон
77'
Желтая карточка
А. Живкович
73'
Желтая карточка
А. Митрица
70'
69'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Ф. Иоаннидис
69'
Замена
Y. Ayoub
️️️️
С. Александропулос
Замена
Ч. Акпом
️️️️
А. Чолак
65'
Замена
А. Митрица
️️️️
Т. Циггарас
65'
Замена
Сидклей
️️️️
Виейринья
64'
60'
Желтая карточка
А. Бриноли
47'
Желтая карточка
Ф. Велес
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Т. Мург
46'
45'
+7
Желтая карточка
Ф. Иоаннидис
Желтая карточка
Я. Куртич
45'
+7
45'
+7
Желтая карточка
С. Александропулос
Желтая карточка
С. Ингасон
45'
+3
41'
Замена
М. Витал
️️️️
Р. Лундквист
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
28
Александру Митрица
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Карлитос
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
4-5-1
1
Пасхалакис
15
Ингасон
5
Михайлидис
20
Виейринья
25
Састре
5
Циггарас
27
Куртич
14
Живкович
8
Аугусто
99
Мург
14
Чолак
2-2-5
91
Бриноли
4
Фран Велес
4
Шенкевельд
14
Александропулос
21
Перес
28
Санчес
7
Иоаннидис
10
Лундквист
10
Канталапьерда
27
Хуанкар
20
Виейринья
17
Сидклей
17
Сидклей
20
Виейринья
5
Циггарас
28
Митрица
28
Митрица
5
Циггарас
27
Куртич
22
Шваб
22
Шваб
27
Куртич
14
Чолак
29
Акпом
29
Акпом
14
Чолак
99
Мург
21
Бисесвар
21
Бисесвар
99
Мург
14
Александропулос
20
20
14
Александропулос
10
Лундквист
10
Витал
10
Витал
10
Лундквист
7
Иоаннидис
8
Гачинович
8
Гачинович
7
Иоаннидис
34
Паласиос
10
Карлитос
10
Карлитос
34
Паласиос
10
Канталапьерда
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
Остались в запасе
ПАОК
Панатинаикос
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча ПАОК - Панатинаикос
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Тумба
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