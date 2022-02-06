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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Люцерн
Лугано - Люцерн: обзор матча 06 февраля 2022
Лугано
06.02.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Люцерн
20'
Н. Лаванчи
83'
М. Хайле-Селасси
45+1'
М. Дрегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Люцерн
Желтая карточка
Д. Саббатини
89'
ГОЛ! 2:1!
М. Хайле-Селасси
83'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
Н. Лаванчи
82'
Замена
А. Дюррер
️️️️
О. Кустодио
81'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Ж. Целар
69'
Замена
И. Алиседа
️️️️
М. Боттани
69'
Замена
К. Рюгг
️️️️
Y.
60'
59'
Замена
В. Тасар
️️️️
Й. Верманн
46'
Желтая карточка
М. Дрегер
46'
Замена
Д. Соргич
️️️️
Н. Чумич
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Дрегер
Пас отдал
Ф. Угринич
ГОЛ! 1:0!
Н. Лаванчи
20'
14'
Желтая карточка
Н. Чумич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
4-3-3
1
Сайпи
28
Хайризи
3
Циглер
14
Лаванчи
5
4
Ловрич
14
Саббатини
10
Кустодио
9
Целар
31
10
Боттани
3-1-5
27
Мюллер
24
Сидлер
15
Бюрх
37
Дрегер
4
Гентнер
6
Симани
27
Чумич
23
Угринич
30
Яшари
59
Верманн
31
27
Рюгг
27
Рюгг
31
14
Лаванчи
7
Факкинетти
7
Факкинетти
14
Лаванчи
9
Целар
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
9
Целар
10
Кустодио
22
Дюррер
22
Дюррер
10
Кустодио
10
Боттани
31
Алиседа
31
Алиседа
10
Боттани
27
Чумич
39
Соргич
39
Соргич
27
Чумич
59
Верманн
27
Тасар
27
Тасар
59
Верманн
Остались в запасе
Лугано
Люцерн
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лугано - Люцерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
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5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
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