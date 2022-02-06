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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Санта-Клара
Жил Висенте - Санта-Клара: обзор матча 06 февраля 2022
Жил Висенте
06.02.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 21 тур
2 : 2
Завершен
Санта-Клара
35'
С. Лино (П)
85'
Р. Фернандеш
28'
Кризан
79'
М. Мохеби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Санта-Клара
87'
Замена
К. Тассано
️️️️
Р. Рамуш
ГОЛ! 2:2!
Р. Фернандеш
85'
Замена
J. Jose Calero
️️️️
T.
82'
80'
Вторая желтая
Кризан
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Мохеби
Замена
E. Hackman
️️️️
З. Карлуш
79'
78'
Желтая карточка
Р. Кошта
73'
Замена
Ж. Ромао
️️️️
А. Карвальо
73'
Замена
М. Мохеби
️️️️
Р. Кошта
66'
Вторая желтая
Линкольн
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
61'
Замена
Б. Анне
️️️️
A. Leautey
61'
55'
Желтая карточка
Кризан
Замена
В. Карвальо
️️️️
Г. Абурджания
46'
37'
Желтая карточка
Линкольн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Лино
35'
28'
ГОЛ! 0:1!
Кризан
Пас отдал
Линкольн
Желтая карточка
A. Leautey
17'
Желтая карточка
T.
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Георгий Абурджания
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Педринью
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
АП
5
Хидемаса Морита
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
20
Билел Ауашерия
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
Санта-Клара
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
7
Оскар Баррето
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
3-1-3-4
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
8
Абурджания
16
Лино
8
Педринью
19
Фуджимото
50
42
Эндрю
9
Наварро
31
3-1-1-5
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
70
Мансур
8
Карвальо
18
Линкольн
5
Морита
3
Боатенг
9
Кризан
21
Рикардинью
19
Кошта
2
Зе Карлуш
6
6
2
Зе Карлуш
8
Абурджания
6
Карвальо
6
Карвальо
8
Абурджания
50
11
Анне
11
Анне
50
31
14
14
31
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
2
Рамуш
17
Тассано
17
Тассано
2
Рамуш
8
Карвальо
18
Ромао
18
Ромао
8
Карвальо
19
Кошта
9
Мохеби
9
Мохеби
19
Кошта
Остались в запасе
Жил Висенте
Санта-Клара
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
7
Оскар Баррето
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
7
Оскар Баррето
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Жил Висенте - Санта-Клара
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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