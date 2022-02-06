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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Египет
Сенегал - Египет: обзор матча 06 февраля 2022
Сенегал
06.02.2022, воскресенье, 22:00
Кубок африканских наций, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Египет
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сенегал - Египет
99'
Замена
М. Лашин
️️️️
Х. Фатхи
Желтая карточка
С. Мане
88'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Ф. Дьедиу
77'
Замена
Б. Диа
️️️️
И. Сарр
77'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Ш. Куяте
66'
59'
Замена
Зизо
️️️️
О. Мармуш
59'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Сулейя
Желтая карточка
А. Диалло
54'
Желтая карточка
К. Кулибали
44'
37'
Желтая карточка
Х. Фатхи
Желтая карточка
Н. Менди
17'
Пенальти не реализован!
С. Мане
7'
5'
Желтая карточка
М. Абдельмонем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Салиу Сисс
ЦЗ
0
Буна Сарр
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Египет
1
Габаски
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
8
Эмам Ашур
ПЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
0
Амр Сулейя
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Сенегал
1
Альфред Гомис
ВР
1
Сени Дьенг
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
26
Пап Гуйе
ОП
25
Мамаду Лум
ОП
13
Жозеф Лопи
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
29
Бамба Дьенг
ЦФ
9
Булайе Диа
ЦФ
20
Бальде Кейта
ЦФ
Египет
16
Мохаммед Собхи
ВР
24
Махмуд Гад
ВР
27
Марван Дауд
ЛЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
17
Моханад Лашин
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
25
Зизо
ПВ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Менди
3
Кулибали
22
Диалло
2
Сисс
0
Сарр
8
Куяте
5
Гуйе
6
Менди
10
Мане
18
Сарр
19
Дьедиу
4-1-2-1-2
1
Габаски
8
Ашур
6
Абдельмонем
15
Хамди
13
Фатух
14
Фатхи
17
Эль-Ненни
0
Сулейя
10
Салах
22
Мармуш
11
Мохамед
8
Куяте
26
Гуйе
26
Гуйе
8
Куяте
19
Дьедиу
29
Дьенг
29
Дьенг
19
Дьедиу
18
Сарр
9
Диа
9
Диа
18
Сарр
14
Фатхи
17
Лашин
17
Лашин
14
Фатхи
0
Сулейя
7
Трезеге
7
Трезеге
0
Сулейя
22
Мармуш
25
Зизо
25
Зизо
22
Мармуш
Остались в запасе
Сенегал
Египет
1
Альфред Гомис
ВР
1
Сени Дьенг
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
25
Мамаду Лум
ОП
13
Жозеф Лопи
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
16
Мохаммед Собхи
ВР
24
Махмуд Гад
ВР
27
Марван Дауд
ЛЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
14
Рамадан Собхи
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
9
Мохамед Шериф
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
1
Сени Дьенг
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
25
Мамаду Лум
ОП
13
Жозеф Лопи
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
16
Мохаммед Собхи
ВР
24
Махмуд Гад
ВР
27
Марван Дауд
ЛЗ
12
Айман Ашраф
ЦЗ
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
14
Рамадан Собхи
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
9
Мохамед Шериф
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Сенегал - Египет
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гомес
Стадион:
Олембе
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