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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Хиляль - Аль-Джазира
Аль-Хиляль - Аль-Джазира: обзор матча 06 февраля 2022
Аль-Хиляль
06.02.2022, воскресенье, 19:30
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
6 : 1
Завершен
Аль-Джазира
36'
О. Игало
40'
М. Перейра
58'
М. Канно
78'
С. Аль-Давсари
88'
М. Марега
90+2'
А. Каррильо (П)
14'
A. Diaby
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Джазира
ГОЛ с пенальти! 6:1!
А. Каррильо
90'
+2
ГОЛ! 5:1!
М. Марега
Пас отдал
М. Джахфали
88'
Замена
М. Аль-Муфарриж
️️️️
Ч. Хюн-Су
87'
Замена
Микаэл
️️️️
С. Аль-Давсари
83'
Замена
М. Джахфали
️️️️
М. Канно
83'
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Я. аш-Шахрани
83'
ГОЛ! 4:1!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
М. Марега
78'
Замена
А. Каррильо
️️️️
О. Игало
75'
ГОЛ! 3:1!
М. Канно
Пас отдал
М. Перейра
58'
ГОЛ! 2:1!
М. Перейра
Пас отдал
С. Аль-Давсари
40'
ГОЛ! 1:1!
О. Игало
36'
14'
ГОЛ! 0:1!
A. Diaby
Начало матча
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Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Джазира
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
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2 : 2
23.11.2026
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Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
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Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
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3 : 1
27.10.2026
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Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
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2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Джазира
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Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
21.11.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
18.10.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 3
05.09.2026
Аль-Джазира
Информация о матче
Стадион:
Мохаммед бин Зайед Стэдиум
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