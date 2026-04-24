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Аль-Наср - Аль-Джазира: обзор матча 24 апреля 2026

Аль-Наср
24.04.2026, пятница, 19:45
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
3 : 2
Завершен
Аль-Джазира
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Джазира
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Информация о матче
Стадион:
Аль-Мактум
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9 февраля
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2 : 1
06.05.2026
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Аджман Клуб
2 : 2
15.05.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Наср
2 : 1
11.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 1
06.05.2026
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ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
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3 : 2
24.04.2026
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ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
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0 : 1
11.04.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
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4 : 1
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Аль-Васл
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
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1 : 1
05.05.2026
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ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Наср
3 : 2
24.04.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аль-Джазира
4 : 3
11.04.2026
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