Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Наср - Аль-Джазира
Аль-Наср - Аль-Джазира: обзор матча 24 апреля 2026
Аль-Наср
24.04.2026, пятница, 19:45
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
3 : 2
Завершен
Аль-Джазира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Джазира
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Информация о матче
Стадион:
Аль-Мактум
Новости команд
Все
Аль-Наср
Аль-Джазира
Роша не исключил возвращение в ЦСКА: «Испытываю особую привязанность»
10 февраля
2
«Зенит» рассматривал трех нападающих
9 февраля
7
«Зенит» не стал подписывать самого дорогого игрока чемпионата ОАЭ
5 февраля
«Сочи» отдал в аренду защитника
19 января
1
Роша – о стычке с Соболевым: «Он показал непристойный жест, а удалили меня»
2025.11.28 12:50
2
Экс-тренер «Барселоны» отказал «Спартаку» из-за репутационных рисков
2025.10.21 19:40
1
Стал известен кандидат на замену Станковича в «Спартаке»
2025.05.21 12:02
45
Роша не исключил возвращение в ЦСКА: «Испытываю особую привязанность»
10 февраля
2
«Зенит» рассматривал трех нападающих
9 февраля
7
«Зенит» не стал подписывать самого дорогого игрока чемпионата ОАЭ
5 февраля
«Сочи» отдал в аренду защитника
19 января
1
Роша – о стычке с Соболевым: «Он показал непристойный жест, а удалили меня»
2025.11.28 12:50
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Аль-Наср
Аль-Джазира
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Джазира
4 : 1
16.05.2026
Банияс
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аджман Клуб
2 : 2
15.05.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Джазира
1 : 2
11.05.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Наср
2 : 1
11.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 1
06.05.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аджман Клуб
2 : 2
15.05.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Наср
2 : 1
11.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 1
06.05.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Наср
3 : 2
24.04.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аль-Зафра
0 : 1
11.04.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Джазира
4 : 1
16.05.2026
Банияс
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Джазира
1 : 2
11.05.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Аджман Клуб
1 : 1
05.05.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Наср
3 : 2
24.04.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аль-Джазира
4 : 3
11.04.2026
Дибба
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+