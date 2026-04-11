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Аль-Зафра - Аль-Наср: обзор матча 11 апреля 2026

Аль-Зафра
11.04.2026, суббота, 16:55
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Наср
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Аль-Зафра - Аль-Наср
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Информация о матче
Стадион:
Аль-Зафра
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Аль-Зафра
Аль-Наср
Экс-тренер «Барселоны» отказал «Спартаку» из-за репутационных рисков
2025.10.21 19:40
1
Стал известен кандидат на замену Станковича в «Спартаке»
2025.05.21 12:02
45
Экс-тренер «Барселоны» отказал «Спартаку» из-за репутационных рисков
2025.10.21 19:40
1
Стал известен кандидат на замену Станковича в «Спартаке»
2025.05.21 12:02
45
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ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Наср
2 : 1
11.05.2026
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ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Айн
5 : 0
10.05.2026
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Шабаб Аль-Ахли
2 : 1
06.05.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Зафра
1 : 0
16.05.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Айн
5 : 0
10.05.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Банияс
2 : 2
05.05.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Зафра
0 : 1
24.04.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аль-Зафра
0 : 1
11.04.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аджман Клуб
2 : 2
15.05.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Наср
2 : 1
11.05.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 1
06.05.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Наср
3 : 2
24.04.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аль-Зафра
0 : 1
11.04.2026
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