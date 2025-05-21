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Стал известен кандидат на замену Станковича в «Спартаке»

Сегодня, 12:02
6

«Спартак» связался с 52-летним нидерландским тренером Альфредом Шредером по поводу потенциального сотрудничества. Московский клуб ищет кандидатуры на случай ухода Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Шредер, возглавляющий «Аль-Наср Дубай», входит в шорт-лист красно-белых. Он стал главным тренером этой команды в ноябре 2023 года.

  • В нынешнем чемпионате ОАЭ «Аль-Наср Дубай» занимает 6-е место за тур до финиша.
  • 52-летний Шредер ранее также возглавлял «Аль-Айн» из Абу-Даби, «Аякс», «Брюгге», «Хоффенхайм» и «Твенте».
  • Под руководством Шредера «Брюгге» стал чемпионом Бельгии в 2022 году.
  • Также он работал помощником Рональда Кумана в «Барселоне» в сезоне-2020/21. Тогда команда выиграла Кубок Испании.
  • Во время работы ассистентом главного тренера в «Аяксе» и «Твенте» Шредер по 2 раза победил в чемпионате, Кубке и Суперкубке Нидерландов.
  • За время игровой карьеры он выступал за 7 нидерландских клубов, в том числе за «Фейеноорд». С ним Шредер по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Он начал тренерскую карьеру в 2009 году в роли помощника в «Витессе».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Аль-Наср Станкович Деян
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Комментарии (6)
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Иван Петров 1986
1747818401
Придурки - больше сказать нечего.
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Freyd
1747818509
Началось.
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Интерес
1747818557
Ну теперь попрёт!!!В очередной раз...
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Qachkai
1747819336
Кононова возьмите!
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zacepinow
1747819484
Пользуясь моментом, хочу напомнить. Кто на спорте, то в любом поиске наберите: «серебряный прогноз». Выдаст отличный сервис прогнозов. Работают с 2013 года. Гарантии! Матч ТВ о них говорил.
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VVM1964
1747819641
Летят утки !!!)...
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