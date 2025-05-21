Стал известен кандидат на замену Станковича в «Спартаке»

«Спартак» связался с 52-летним нидерландским тренером Альфредом Шредером по поводу потенциального сотрудничества. Московский клуб ищет кандидатуры на случай ухода Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Шредер, возглавляющий «Аль-Наср Дубай», входит в шорт-лист красно-белых. Он стал главным тренером этой команды в ноябре 2023 года.

В нынешнем чемпионате ОАЭ «Аль-Наср Дубай» занимает 6-е место за тур до финиша.

52-летний Шредер ранее также возглавлял «Аль-Айн» из Абу-Даби, «Аякс», «Брюгге», «Хоффенхайм» и «Твенте».

Под руководством Шредера «Брюгге» стал чемпионом Бельгии в 2022 году.

Также он работал помощником Рональда Кумана в «Барселоне» в сезоне-2020/21. Тогда команда выиграла Кубок Испании.

Во время работы ассистентом главного тренера в «Аяксе» и «Твенте» Шредер по 2 раза победил в чемпионате, Кубке и Суперкубке Нидерландов.

За время игровой карьеры он выступал за 7 нидерландских клубов, в том числе за «Фейеноорд». С ним Шредер по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Он начал тренерскую карьеру в 2009 году в роли помощника в «Витессе».